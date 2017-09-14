ЛАД написав:

Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума.Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее.Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.