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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1132211323113241132511326>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:04

  Wirująświatła написав:

Росіяни штурмують село Успенівка, що на відстані до 10 км від Курахового. Присутність окупантів вже фіксували у цьому селі, тепер вони намагаються захопити його повністю. Кількість ворожої піхоти на ділянці постійно зростає.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Отримавши Успенівку, росіяни зможуть закрити "мішок" Єлизаветівка – Романівка – Веселий Гай – Ганнівка, у якому опинились українські захисники. "Більш як 100 людей піхоти з двох підрозділів – уже в оточенні. Станом на зараз вони ще можуть вийти пішки або не вийти зовсім", – каже LIGA.net офіцер, обізнаний у ситуації на цій ділянці.

ВИПРАВЛЕНО: Від початку ми помилково позначили відстань між Кураховим та Успенівкою як 70 км. Село, навколо якого зараз точаться бойові дії – в 10 км (загалом на напрямку – два населених пункти із назвою Успенівка).

В ОСУВ "Хортиця" переконують: оперативного оточення немає, українські підрозділи відбивають штурми на околицях Успенівки, Ганнівки, Трудового, Романівки, "вживають всіх необхідних заходів для протидії їх захопленню або оточенню противником".

Військовослужбовці, з якими ввечері 13 грудня поспілкувалась LIGA.net, пояснюють: сенсу утримувати людей у цьому мішку вже немає. Як і наказу на відступ.


https://www.liga.net/ua/politics/articl ... -napriamku


как по мне смысл всех этих удержаний это получение медалей для высшего руководства.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:17

  Успіх написав:От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
Так і не зробивши отой останній малесенький крок до перевороту думок!©


Ехххххххх...

а потім приходить такий бидловатий з 8ма кляссами: "от мені втирали на хвінфорумі що ОВДП 15% покриває інфляцію як бик вівцю, а в мене півас і чіпси на завтрак дали 200%+ і дзюра в бюджеті на три роти хлопів на зепе жінки вчительки біології, тому дайте іншу хвормулу як стати багатим нічого не роблячи, інакше гордони ви всі"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 гру, 2024 14:20, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:18

  andrijk777 написав:
  tester7336 написав:Він припустив, що “якщо про цей корупційний треш вже говорять всі, то Зеленський його не зупиняє, бо: (а) він в темі і в долі; (б) він справді не в курсі, бо це «боярє погані»; (в) ваш варіант”.

І ще момент - Зе не має часу займатись усім. Під час війни у нього багато інших проблем - тому ситуація сильно погіршилась.

Дуже легко сидіти собі і питати "Чому Зе це не зупиняє?". А чому По це не зупиняв? А чому Янек це не зупиняв? А чому Ющ це не зупиняв? А чому Кучма це не зупиняв? :D :D :D

Уже неоднократно же обсуждали: нет у него времени -- пусть освобождает кресло для того, кто время найдет.

И тут уже старая шарманка: действия -- а точнее бездействие -- что Порошенко что Ющенко что ку и даже (с оговорками) бандюковича -- выживанию страны не угрожали. В отличии от...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:21

  ЛАД написав:Об однобокости говорит, например, голосовалка 2019 к выборам президента. Результаты коренным образом отличались от реальных. Не назову какими-то плохими словами выбиравших Порошенко, но получается, что нельзя судить о мнении общества по господствующим взглядам на форуме. Так же и по многим другим вопросам. Форум давно не является срезом общества. Очень многие толковые люди ушли с форума.
Очень многие оставшиеся не хотят обсуждать мысли, мнения и события, а больше личности форумчан. Раньше (довольно давно) по настроениям форума можно было с достаточной точностью судить о настроениях в обществе. Это было интереснее.
Почему так получилось у меня есть предположения, но доказать правоту не смогу, поэтому и высказывать не буду.

"Вибір президента" і "умови припинення війни" - це різні питання. По першому питанню "питають думки" усіх. По другому тільки еліти.
Можливо для вас форум змінився тому що все менше розділяє вашу точку зору. В 2014 тут була тотально російська мова(90%). Зараз 70% - українська. Очевидно що в 2014 був явний перекос в "ту сторону", тому що серед пересічних не було такого явного домінування російської мови.
Зараз напевно перекос в іншу сторону, напевно це напряму пов'язано з війною.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:21

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
это ж не порно форум. Тут про пики много кто уже давно забыл)

в нас тут є поізносівсшийся водітєль пєдрольота, махач пік точоних на салями чорнобриві
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:22

  tester7336 написав:
  Wirująświatła написав:

Росіяни штурмують село Успенівка, що на відстані до 10 км від Курахового. Присутність окупантів вже фіксували у цьому селі, тепер вони намагаються захопити його повністю. Кількість ворожої піхоти на ділянці постійно зростає.
...

Військовослужбовці, з якими ввечері 13 грудня поспілкувалась LIGA.net, пояснюють: сенсу утримувати людей у цьому мішку вже немає. Як і наказу на відступ.


как по мне смысл всех этих удержаний это получение медалей для высшего руководства.

Та смыслов много может быть: Потужную Потужность демонстрировать в ежевечерних видосиках -- "у нас есть только слова Наступ -- разворачиваемся и ..." :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 14 гру, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:23

Третья мировая фактически уже идет и вряд-ли скоро закончится
Опять грядет большой передел границ многих государств...

Эрдоган заявил, что намерен присоединить к Турции сирийские города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, а также преобразовать их в турецкие провинции.

Президент Турции подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять османских территорий, сегодня представляющих указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую ныне представляет Турция.

"Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка станут турецкими провинциями как Антеп, Хатай и Урфа" — заявил турецкий президент на собрании в Сакарье перед членами своей партии.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:28

  _hunter написав:Уже неоднократно же обсуждали: нет у него времени -- пусть освобождает кресло для того, кто время найдет.

А який сенс це обговорювати???
"пусть освобождает" - я двома руками за.
А ви історію хоч в школі вчили? Знаєте багато випадків щоб правитель(тим більше обраний народом) сам "освобождил кресло для кого-то". Я знаю одинокі випадки, може 1%.

Тому мрійте собі дальше, я більше по реальності виступаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:33

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Уже неоднократно же обсуждали: нет у него времени -- пусть освобождает кресло для того, кто время найдет.

А який сенс це обговорювати???
"пусть освобождает" - я двома руками за.
А ви історію хоч в школі вчили? Знаєте багато випадків щоб правитель(тим більше обраний народом) сам "освобождил кресло для кого-то". Я знаю одинокі випадки, може 1%.

Тому мрійте собі дальше, я більше по реальності виступаю.

Та ровно такой же смысл, как писать "не повезло зеле с народцем" :wink:

А вы много случаев пересидки из истории помните? :roll:

>>> Я знаю одинокі випадки, може 1%
Так о том-то и разговор: не такой уж "царь хороший"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 14:34

  Xenon написав:Третья мировая фактически уже идет и вряд-ли скоро закончится
Опять грядет большой передел границ многих государств...

Эрдоган заявил, что намерен присоединить к Турции сирийские города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, а также преобразовать их в турецкие провинции.

Президент Турции подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять османских территорий, сегодня представляющих указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую ныне представляет Турция.

"Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка станут турецкими провинциями как Антеп, Хатай и Урфа" — заявил турецкий президент на собрании в Сакарье перед членами своей партии.

духовні скрєпи на ісконно ордаганських зємлях? і це ще курди не встали сколєн
flyman
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