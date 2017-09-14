Эрдоган заявил, что намерен присоединить к Турции сирийские города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, а также преобразовать их в турецкие провинции.
я только хотел написать detroytred что пошла мода на вассалов, но диалог зашёл в тупик и никто 3й не подключился. У Китая вассал сев.Корея. Хоть там и ходят маршем, по без Китая вся вертикаль рухнет за 3 дня, там всё китайское начиная от еды. Возможно Монголия и Казахстан только формально субъекты. А по факту звонят каждое утро Си отчитаться как день прошёл. У рф была сирия, днэры, абхазия и возможно белорусь. Потом Эрдоган с путиным решили что Сирия переходит под протекцию Турции. А взамен путину отдают часть Украины. Поэтому Китай и глобальный Юг особо не возражают против войны. Даже Эрдоган последний год молчит (не возражает). Ну и некоторые лидеры удивляют "странными" заявлениями.
Позиция Запада здесь не ясна. С одной стороны Украина ЕС не нужна (польские аграрии могут объяснить почему). С другой серая зона где будет происходить любое беззаконие на границах тоже не айс. Сидят и думают сколько можно позволить путину откусить. Чтобы не дорого и без серой зоны ближе Днепра.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 14:57, всього редагувалось 6 разів.
Справа в тому, що можновладців зараз влаштовує отакий результат від невмотивованих (слабо мотивованих). Тому і не паряться над мотивацією. Над суттєвим підвищенням мотивації.
Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить. Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию? Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет". Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо. Как?
Дивіться: Є оті свідомі патріотичні прометеї? Ядро. Є. То на них можновладці і повинні тоді спиратися. Є отакий Маркус, який кинув своє життя і радий вкладати свої 5-6 млн. і свій час-здоров'я у справу? Є. То і управлінцям треба спиратися на отакого, отаких. А вони вже навколо себе знайдуть, організують, вплинуть на наступних, на оточення. Вмотивують. Тобто можновладцям потрібно спиратися на отаких прометеїв. Підтримувати їх, а не навпаки заважати. ____________________________ Або можновладцям самим у себе на горі вводити систему противаг, аби вони самі були вмотивовані на результат. І таким чином прикладали зусилля для покращення роботи внизу.
Тобто коли і можновладці не паряться стосовно результату, і виконавці, то розривати цю ситуацію, треба тільки зверху. Приклад Маркуса показує, що верхи перекреслять оті потуги низів, якими б свідомими вмотивованими ці низи не були. І навіть матеріальне забезпечення не виправить суттєво ситуацію.
ЛАД написав:Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить. Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию? Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет". Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо. Как?
Я і Бобюа тут вже 100500раз писали! Там всього лиш 4-5пунктів! 1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну) 2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К! 3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)
ЛАД написав:Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных.
и голодом люди сами себя морили и в гулаги сами себя посылали.
Доносы писали марсиане? Подсказывали, у кого есть припрятанное зерно и где он его может прятать, марсиане? В ЧОНах служили (и сейчас в ТЦК) тоже марсиане?
ЛАД написав:Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс".
а может ширмассы не знали про репрессии? Допустим в селе где я до 12лет жил вообще власти не было, ни одного мента или старосты. О событиях узнавали по тв и радио. В период голодомора и репрессий сомневаюсь что те радио были.
Так у вас в селе и репрессий не было.
ЛАД написав:А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"?
так и работает, ставится другая задача адекватная ресурсам. Допустим вам доступен кредит 1 млн долларов, вы можете купить что угодно но обслуживание 10 тыс долл в месяц. Вашим доходам такое обслуживание не под силу, вы точно влезете в этот кредит, чтобы потом искать ресурсы везде где только можно? Знаете чем это может закончиться?
А сегодня с западными кредитами Украина так не делает? Но без этих кредитов мы давно бы проиграли. Или у вас есть другие варианты?
ЛАД написав:В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено.
так весь совок так жил. Когда люди питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было (не считая голодомора, но был он не везде). Когда переехали в города оказалось прокормить себя и индустриализацию село не может. Проблема была прогнозируема? явно была. Но сверху всё видели иначе, как нибудь проскочим. В середине 80х (пик индустриализации) доскакались до пустых полок. Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений. После временно тоже есть какая то реальность. "день простоять да ночь продержаться" крайне недальновидное решение.
Середина 80-х это далеко не "пик индустриализации", а начало разложения "совка" (хотя начало несколько раньше). А нищета была не "из-за сгоревших сбережений". Сегодня ничего не сгорает, но нищета растёт. А насчёт "когда питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было", тут рассказывали (вы, по-моему, в т.ч.) как питались "со своих хозяйств", как часто ели мясо и как много его было в магазинах. В Союзе прозевали "зелёную" революцию. В Китае до реформ и прихода зап. капиталов тоже как-то питались, но вот сейчас почему-то быстрый рост потребления мяса-молока и
Китай является крупнейшим в мире импортером сои и некоторых других продовольственных культур, и, как ожидается, станет главным импортером сельскохозяйственной продукции в течение следующего десятилетия[56].
Справа в тому, що можновладців зараз влаштовує отакий результат від невмотивованих (слабо мотивованих). Тому і не паряться над мотивацією. Над суттєвим підвищенням мотивації.
Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить. Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию? Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет". Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо. Как?
вот в том что сейчас достаточно платят я категорично не согласен. допустим есть чел который получает условно 1К баксов зп. официально. идет на фронт и через несколько месяцев он инвалид. какой будет баланс скажем через за 10 лет если сравнить что бы он мог сам заработать (работая по 1К в месяц) и что будут ему платить по инвалидности. я уже молчу про психологический напряг как инвалида так и его семьи.
ЗЫ пример долярчика не приводить - не всем так везет.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 14 гру, 2024 14:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Доносы писали марсиане? Подсказывали, у кого есть припрятанное зерно и где он его может прятать, марсиане? В ЧОНах служили (и сейчас в ТЦК) тоже марсиане?
в любом обществе есть некоторый % воров, доносчиков, убийц, насильников, продажных шкур, людей без морали и мнения. Допускаю с революцией 1917 и бегством интеллигенции их доля существенно выросла. Какой вывод делаем? Может не нужно эти категории смешивать с остальными и выводить среднее арифметическое? С людьми статистика не работает. Хотя бы потому что человек и его мнение меняются. Есть официальная мораль что хорошо что плохо. А ещё есть глаза и уши. И когда человеку лгут к официальной морали доверие тоже падает. Таким образом общество делится на "одобрямс", "невозражамс" и "5ю колону".
ЛАД написав:А сегодня с западными кредитами Украина так не делает? Но без этих кредитов мы давно бы проиграли. Или у вас есть другие варианты?
западные кредиты не вариант. Пришёл Трамп и всё поменял. В любой другой стране могут прийти проросийские лидеры. Я давно пишу долго воевать за чужой счёт не получится, честно говоря для меня лично чудо, что так долго помогают.
_hunter написав:А вы много случаев пересидки из истории помните?
Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д. Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".
термін не пролонгували, а проводили вибори законодавчого обмеження по кількості каденцій на той час не було, було неписане правило в Україні колізія, влада може висувати нездійснені умови припинення війни , таким чином уникати виборів довічно
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 гру, 2024 15:17, всього редагувалось 1 раз.