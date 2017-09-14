Додано: Суб 14 гру, 2024 14:57

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных. Изымали хлеб в 1932 не марсиане, проще всего обвинить кого-то - да, инициатива шла из центра, из Москвы, но делалось это при непосредственном участии местных. и голодом люди сами себя морили и в гулаги сами себя посылали. и голодом люди сами себя морили и в гулаги сами себя посылали.

ЛАД написав: Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс". Но всё, что делалось в стране, делалось с поддержкой (хотя бы молчаливой) большинства или хотя бы значительной части "ширнармасс". а может ширмассы не знали про репрессии? Допустим в селе где я до 12лет жил вообще власти не было, ни одного мента или старосты. О событиях узнавали по тв и радио. В период голодомора и репрессий сомневаюсь что те радио были. а может ширмассы не знали про репрессии? Допустим в селе где я до 12лет жил вообще власти не было, ни одного мента или старосты. О событиях узнавали по тв и радио. В период голодомора и репрессий сомневаюсь что те радио были.

ЛАД написав: А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"? А если "существующими ресурсами" задачу выполнить просто невозможно? Как работает в этом случае ваша "аксиома"? так и работает, ставится другая задача адекватная ресурсам. Допустим вам доступен кредит 1 млн долларов, вы можете купить что угодно но обслуживание 10 тыс долл в месяц. Вашим доходам такое обслуживание не под силу, вы точно влезете в этот кредит, чтобы потом искать ресурсы везде где только можно? Знаете чем это может закончиться? так и работает, ставится другая задача. Допустим вам доступен кредит 1 млн долларов, вы можете купить что угодно но обслуживание 10 тыс долл в месяц. Вашим доходам такое обслуживание не под силу, вы точно влезете в этот кредит, чтобы потом искать ресурсы везде где только можно? Знаете чем это может закончиться?

ЛАД написав: В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено. В реальной жизни бывает, что эффективность не важна или эффективного решения просто нет, надо решить проблему, чтобы просто выжить. В первобытные времена наверняка бывало, что племя сильно голодало и надо было срочно добыть пищу. А сусликов всех съели. Наверное, шли на пещерного медведя, саблезубого тигра, мамонта, любого, кто подвернётся. Да, это нерационально, неэффективно, возможно, будет много погибших, но проблема, хотя бы временно, будет решена и племя худо-бедно накормлено. так весь совок так жил. Когда люди питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было (не считая голодомора, но был он не везде). Когда переехали в города оказалось прокормить себя и индустриализацию село не может. Проблема была прогнозируема? явно была. Но сверху всё видели иначе, как нибудь проскочим. В середине 80х (пик индустриализации) доскакались до пустых полок. Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений. После временно тоже есть какая то реальность. "день простоять да ночь продержаться" крайне недальновидное решение. так весь совок так жил. Когда люди питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было (не считая голодомора, но был он не везде). Когда переехали в города оказалось прокормить себя и индустриализацию село не может. Проблема была прогнозируема? явно была. Но сверху всё видели иначе, как нибудь проскочим. В середине 80х (пик индустриализации) доскакались до пустых полок. Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений. После временно тоже есть какая то реальность. "день простоять да ночь продержаться" крайне недальновидное решение.

Китай является крупнейшим в мире импортером сои и некоторых других продовольственных культур, и, как ожидается, станет главным импортером сельскохозяйственной продукции в течение следующего десятилетия[56].

В прошлом (2023 году) году Китай потратил $234 млрд на импорт сельскохозяйственной продукции.

Доносы писали марсиане?Подсказывали, у кого есть припрятанное зерно и где он его может прятать, марсиане?В ЧОНах служили (и сейчас в ТЦК) тоже марсиане?Так у вас в селе и репрессий не было.А сегодня с западными кредитами Украина так не делает?Но без этих кредитов мы давно бы проиграли. Или у вас есть другие варианты?Середина 80-х это далеко не "пик индустриализации", а начало разложения "совка" (хотя начало несколько раньше). А нищета была не "из-за сгоревших сбережений". Сегодня ничего не сгорает, но нищета растёт.А насчёт "когда питались со своих хозяйств проблем с продуктами не было", тут рассказывали (вы, по-моему, в т.ч.) как питались "со своих хозяйств", как часто ели мясо и как много его было в магазинах. В Союзе прозевали "зелёную" революцию.В Китае до реформ и прихода зап. капиталов тоже как-то питались, но вот сейчас почему-то быстрый рост потребления мяса-молока иэто старые сведения.