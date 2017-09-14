ЛАД написав:Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить. Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию? Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет". Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо. Как?
Я і Бобюа тут вже 100500раз писали! Там всього лиш 4-5пунктів! 1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну) 2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К! 3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)
Піхоті ці умови можуть на зараз бути не достатніми. Бо! Одна справа, як ото К-2 Верес: я пояснюю хлопцям, що не потрібна нам ротація. Бо вийдемо з наших позицій, а повернемось у поле на необладнані... Інша -- звичайні пересічні частини, які сточуються за кілька місяців.
tester7336 написав:пример долярчика не приводить - не всем так везет.
Тому що: У - Успіх!
У́спіх[1] (англ. success; нім. Erfolg n; також до́спіх —
Позитивний наслідок роботи та справи, змагання, життя тощо; значні досягнення, вдача, талан. Позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення поставленої мети. Здобутий успіх є великим збудником нової енергії, могутнім стимулятором творчих пошуків і злетів.[2] Суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям потрібності й отриманням позитивних емоцій.
Успіх написав:Суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям потрібності й отриманням позитивних емоцій.
где ты такую чушь нарыл??? природа позитивных эмоций EQ. Люди с высоким EQ не всегда успешные, точнее редко когда. Они слишком добрые и слишком доверчивые. В 21м веке с высоким EQ не выжить, или где нибудь в Таиланде. Нужен баланс рационального мышления и эмоционального восприятия мира.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 15:23, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:А вы много случаев пересидки из истории помните?
Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д. Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".
термін не пролонгували, а проводили вибори законодавчого обмеження по кількості каденцій на той час не було, було неписане правило в Україні колізія, влада може висувати нездійснені умови припинення війни , таким чином уникати виборів довічно
Цілком згідний. І що ви пропонуєте? Шукаєте крайнього? Я вам можу сказати хто крайній - вам це не сподобається.