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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11323113241132511326

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:12

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить.
Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию?
Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет".
Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо.
Как?
Я і Бобюа тут вже 100500раз писали!
Там всього лиш 4-5пунктів!
1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну)
2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К!
3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)

Ще можна 2-3пункти написати, але ось ці☝️ - ключові!
Корінець!© :wink: :D

Корінець може бути ще глибше))

Піхоті ці умови можуть на зараз бути не достатніми.
Бо!
Одна справа, як ото К-2 Верес: я пояснюю хлопцям, що не потрібна нам ротація. Бо вийдемо з наших позицій, а повернемось у поле на необладнані...
Інша -- звичайні пересічні частини, які сточуються за кілька місяців.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:15

Співпадіння? © )))

  tester7336 написав:пример долярчика не приводить - не всем так везет.
Тому що:
У - Успіх! :D

У́спіх[1] (англ. success; нім. Erfolg n; також до́спіх —

Позитивний наслідок роботи та справи, змагання, життя тощо; значні досягнення, вдача, талан.
Позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення поставленої мети. Здобутий успіх є великим збудником нової енергії, могутнім стимулятором творчих пошуків і злетів.[2]
Суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям потрібності й отриманням позитивних емоцій.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:17

  ЛАД написав:Середина 80-х это далеко не "пик индустриализации", а начало разложения "совка" (хотя начало несколько раньше).
графики которые гуляют сетью говорят другое
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... on.svg.png

но я не специалист по совку, чтобы спорить.
  Успіх написав:Суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям потрібності й отриманням позитивних емоцій.
где ты такую чушь нарыл??? природа позитивных эмоций EQ. Люди с высоким EQ не всегда успешные, точнее редко когда. Они слишком добрые и слишком доверчивые. В 21м веке с высоким EQ не выжить, или где нибудь в Таиланде. Нужен баланс рационального мышления и эмоционального восприятия мира.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 15:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:17

  Wirująświatła написав: Я давно пишу долго воевать за чужой счёт не получится, честно говоря для меня лично чудо, что так долго помогают.

Ви прям "Містер Очевидність"
Лишилось 2 маленькі питання:
Як довго ми зможемо воювати "за свой счёт"?
І що робити дальше(коли ми вже не зможемо воювати "за свой счёт")?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Як довго ми зможемо воювати "за свой счёт"?

Влада офіційно заявила, що 6 місяців.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:20

  andrijk777 написав:І що робити дальше(коли ми вже не зможемо воювати "за свой счёт")?
этот вопрос пожалуйста к ЛАДу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:22

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:А вы много случаев пересидки из истории помните? :roll:

Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д.
Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".

термін не пролонгували, а проводили вибори
законодавчого обмеження по кількості каденцій на той час не було, було неписане правило
в Україні колізія, влада може висувати нездійснені умови припинення війни , таким чином уникати виборів довічно

Цілком згідний. І що ви пропонуєте?
Шукаєте крайнього? Я вам можу сказати хто крайній - вам це не сподобається.
andrijk777
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