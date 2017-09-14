ЛАД написав:Не знаю, влаштовує чи не влаштовує. Не буду спорить. Но как сегодня быстро, а не в каком-то светлом будущем, поднять эту мотивацию? Материально? Так, вроде, и сейчас по меркам Украины непосредственным участникам БД неплохо платят. Да и в тылу даже у рядовых зарплаты заметно выше средней по Украине. Так что сомневаюсь, что рост выплат сильно повысит мотивацию. Уж не говоря о том, что просто "денег нет". Моральная мотивация? Сегодня, по-моему, это не работает или работает весьма слабо. Как?
Я і Бобюа тут вже 100500раз писали! Там всього лиш 4-5пунктів! 1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну) 2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К! 3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)
Піхоті ці умови можуть на зараз бути не достатніми. Бо! Одна справа, як ото К-2 Верес: я пояснюю хлопцям, що не потрібна нам ротація. Бо вийдемо з наших позицій, а повернемось у поле на необладнані... Інша -- звичайні пересічні частини, які сточуються за кілька місяців.
tester7336 написав:пример долярчика не приводить - не всем так везет.
Тому що: У - Успіх!
У́спіх[1] (англ. success; нім. Erfolg n; також до́спіх —
Позитивний наслідок роботи та справи, змагання, життя тощо; значні досягнення, вдача, талан. Позитивний результат діяльності, факт вищого досягнення поставленої мети. Здобутий успіх є великим збудником нової енергії, могутнім стимулятором творчих пошуків і злетів.[2] Суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям потрібності й отриманням позитивних емоцій.
Успіх написав:Суспільне визнання чого-небудь або кого-небудь, яке супроводжується почуттям потрібності й отриманням позитивних емоцій.
где ты такую чушь нарыл??? природа позитивных эмоций EQ. Люди с высоким EQ не всегда успешные, точнее редко когда. Они слишком добрые и слишком доверчивые. В 21м веке с высоким EQ не выжить, или где нибудь в Таиланде. Нужен баланс рационального мышления и эмоционального восприятия мира.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 15:23, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:А вы много случаев пересидки из истории помните?
Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д. Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".
термін не пролонгували, а проводили вибори законодавчого обмеження по кількості каденцій на той час не було, було неписане правило в Україні колізія, влада може висувати нездійснені умови припинення війни , таким чином уникати виборів довічно
Цілком згідний. І що ви пропонуєте? Шукаєте крайнього? Я вам можу сказати хто крайній - вам це не сподобається.
andrijk777 написав:Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д. Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".
термін не пролонгували, а проводили вибори законодавчого обмеження по кількості каденцій на той час не було, було неписане правило в Україні колізія, влада може висувати нездійснені умови припинення війни , таким чином уникати виборів довічно
Цілком згідний. І що ви пропонуєте? Шукаєте крайнього? Я вам можу сказати хто крайній - вам це не сподобається.
Вибачаюсь що влажу, але я знаю відповідь - поміняти нашого "Чембердлена" на достойну людину.
andrijk777 написав:Цілком згідний. І що ви пропонуєте? Шукаєте крайнього? Я вам можу сказати хто крайній - вам це не сподобається.
пропоную для початку відкинути нереалістичні цілі і притягнути до відповідальності тих, хто розхитував гойдалку нереалістичних очікуаннь від перспектив війни Хто там ще крайній, що мені не сподобається ? Аж цікаво
andrijk777 написав:....... "Вибір президента" і "умови припинення війни" - це різні питання. По першому питанню "питають думки" усіх. По другому тільки еліти.
Неверно. Если народ/армия не согласится с "умовами припинення війни", то "припинення" не будет, а если будет, то о результатах промолчу. Референдум по этим "умовам" вряд ли будет (хотя не исключаю), но ратификация ВР точно необходима. Вы уверены, что депутаты решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа?
Можливо для вас форум змінився тому що все менше розділяє вашу точку зору. В 2014 тут була тотально російська мова(90%). Зараз 70% - українська. Очевидно що в 2014 був явний перекос в "ту сторону", тому що серед пересічних не було такого явного домінування російської мови. Зараз напевно перекос в іншу сторону, напевно це напряму пов'язано з війною.
Я, вроде, ни слова не сказал о языке. И в 2019 так же была "тотально російська". Но я ушёл с политветки, т.к. она превратилась в детскую песочницу. И насчёт "серед пересічних не було такого явного домінування російської мови". Простите, не помню, откуда вы пишете (или вы об этом не говорили? если можно, напишите), но восток и юг города "тотально" говорили на русском. Уж молчу о Харькове, Донецке, Днепре, Запорожье, Одессе, но и Черкассы, и даже столица Украины Киев. В маленьких городах говорили на суржике. В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова, а какой-то украинско-польско-вергерский суржик, который сегодня почему то пытаются сделать образцом литературного языка. Удивляет, когда общепринятое прижившееся слово, пришедшее з русского, называют русизмом и не рекомендуют к употреблению, призывают отказаться, а такое же явное и малоупотребляемое заимствование из польского называют украинским и призывают к мспользованию. А "менше розділяє"... Я бы обратил на это внимание, если бы видел, что это произошло из-за того, что люди изменили своё мнение. Но нет. Просто остались такие, как песикот и Василь, и у них осталось то же мнение, что и было. А другие люди ушли. Причины обсуждать, уже писал, не буду. И форум изменился не в 2022, а гораздо раньше.
P.s. Добавлю 2 слова о языке. В одном магазине была продавщица, не знаю, откуда она и куда ушла. Но я к ней ходил и покупал какой-нибудь продукт ради того, чтобы послушать её речь. Получал настоящее удовольствие. Уточню - украинскую речь. Её бы диктором на ТВ. Её речь точно была лучше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 14 гру, 2024 15:38, всього редагувалось 2 разів.