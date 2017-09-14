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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:38
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andrijk777
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:39
detroytred написав:
Корінець може бути ще глибше))
Піхоті ці умови можуть на зараз бути не достатніми.
Взагалі, то самий жирний корінь - в першому пункті!!!
Сама найпотужніша мотивація!
А далі йде тільки "підшліфування" інших пунктів...
Там і піхоту можна заохочувати додатковими відпустками, грошовими бонусами...
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:39
andrijk777 написав: _hunter написав:
А вы много случаев пересидки из истории помните?
Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д.
Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".
Вы про Франклина? -- Рузвельт
а? -- так он вполне в соостветствии с законом _изберался_. -- где вы там пересидку нашли?
"якщо рахувати Путінів, Лукашенків" -- то вы сами себя закапываете
-- еще Сирию вспомните... -- я это дальше коментировать не буду -- даже намеки на этом форуме удаляются
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:40
Парламент Грузии выбрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом
За Кавелашвили отдали голоса 224 выборщика, сообщил ЦИК Грузии. Для победы единственному кандидату необходимо было 200 голосов. Это были первые непрямые выборы президента в истории Грузии.
Михаил Кавелашвили — чемпион России и шестикратный чемпион Грузии по футболу; с 2016 года он был депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2022 возглавил «отделившуюся» от правящей партию «Сила народа». Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об «иноагентах». В новый созыв парламента Кавелашвили и его соратники прошли по спискам «Грузинской мечты». Кавелашвили известен своей антизападной риторикой, он также выступает против «пропаганды ЛГБТ».
Во время голосования у парламента проходила акция протеста против назначения Кавелашвили; среди прочего оппозиция критикует избранного президента за отуствие высшего образования. Также 17-й день в Грузии проходят акции с требованиями возобновить евроинтеграцию и провести новые выборы в парламент.
До этого действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признает легитимность парламента, заявляла, что не уйдет со своего поста, пока в стране не проведут новые парламентские выборы. При этом правящая партия уже запланировала инаугурацию Михаила Кавелашвили на конец декабря.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:40
Тролите, і от нащо обсирати нормальну відповідь? Якого Ісуса?? Просто нормальну людину з освітою (краще вищою) з IQ хоча б більше 100.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:42
Xenon написав:
Третья мировая фактически уже идет и вряд-ли скоро закончится
Опять грядет большой передел границ многих государств...
Эрдоган заявил, что намерен присоединить к Турции сирийские города Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка, а также преобразовать их в турецкие провинции.
Президент Турции подчеркнул свое намерение пересмотреть итоги Первой мировой войны, в результате которой пять османских территорий, сегодня представляющих указанные сирийские города, были отделены от Османской империи, которую ныне представляет Турция.
"Города, которые мы называем Алеппо, Идлиб, Дамаск и Ракка станут турецкими провинциями как Антеп, Хатай и Урфа" — заявил турецкий президент на собрании в Сакарье перед членами своей партии.
Решительно.
Это, кстати, тоже последствия нашей войны.
"Раз Путину можно, почему мне нельзя?"
Тем более, что такого сопротивления, как в Украине, скорее всего, не будет.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 14 гру, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:42
Я б радив придивится до Геннадія Друзенка
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fox767676
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:47
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
Я давно пишу долго воевать за чужой счёт не получится, честно говоря для меня лично чудо, что так долго помогают.
Лишилось 2 маленькі питання:
Як довго ми зможемо воювати "за свой счёт"?
І що робити дальше(коли ми вже не зможемо воювати "за свой счёт")?
А ВГК как на них отвечает? -- стратегическое планирование -- одна из его многочисленных ОБЯЗАННОСТЕЙ. Или и тут времени на всякие мелочи не хватает?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:48
видео для detroytred
и успих
интересные факты с 47й минуты
🤬
З 98 мобілізованих вижило лише 2!
При цьому воює лише до 15% армії!
- розповіла Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.
вышесказанное с 6й минуты
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 14 гру, 2024 16:30, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:50
fox767676 написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
А вы много случаев пересидки из истории помните?
Десятки. І сотні якщо рахувати Путінів, Лукашенків і т.д.
Навіть в найдемократичнішій країні світу Рузвельд правив 4 строки "тому що війна".
термін не пролонгували, а проводили вибори
законодавчого обмеження по кількості каденцій на той час не було, було неписане правило
в Україні колізія, влада може висувати нездійснені умови припинення війни , таким чином уникати виборів довічно
що за езоповщина? "колізія". Принцип поділу влади всьо.
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