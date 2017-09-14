Парламент Грузии выбрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Он был единственным кандидатом



За Кавелашвили отдали голоса 224 выборщика, сообщил ЦИК Грузии. Для победы единственному кандидату необходимо было 200 голосов. Это были первые непрямые выборы президента в истории Грузии.



Михаил Кавелашвили — чемпион России и шестикратный чемпион Грузии по футболу; с 2016 года он был депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2022 возглавил «отделившуюся» от правящей партию «Сила народа». Именно депутаты от этой партии инициировали рассмотрение грузинского закона об «иноагентах». В новый созыв парламента Кавелашвили и его соратники прошли по спискам «Грузинской мечты». Кавелашвили известен своей антизападной риторикой, он также выступает против «пропаганды ЛГБТ».



Во время голосования у парламента проходила акция протеста против назначения Кавелашвили; среди прочего оппозиция критикует избранного президента за отуствие высшего образования. Также 17-й день в Грузии проходят акции с требованиями возобновить евроинтеграцию и провести новые выборы в парламент.



До этого действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признает легитимность парламента, заявляла, что не уйдет со своего поста, пока в стране не проведут новые парламентские выборы. При этом правящая партия уже запланировала инаугурацию Михаила Кавелашвили на конец декабря.