tester7336 написав:............... вот в том что сейчас достаточно платят я категорично не согласен. допустим есть чел который получает условно 1К баксов зп. официально. идет на фронт и через несколько месяцев он инвалид. какой будет баланс скажем через за 10 лет если сравнить что бы он мог сам заработать (работая по 1К в месяц) и что будут ему платить по инвалидности. я уже молчу про психологический напряг как инвалида так и его семьи.
ЗЫ пример долярчика не приводить - не всем так везет.
Достаточно по украинским меркам. Ваш баланс по инвалидам/погибшим должен поддерживаться либо большими единовременными выплатами, либо пожизненными выплатами при наступлении "страхового случая". Сегодня поднять выплаты так, как вы хотите... "Где деньги, Зин?"
andrijk777 написав:....... "Вибір президента" і "умови припинення війни" - це різні питання. По першому питанню "питають думки" усіх. По другому тільки еліти.
Неверно. Если народ/армия не согласится с "умовами припинення війни", то "припинення" не будет, а если будет, то о результатах промолчу. Референдум по этим "умовам" вряд ли будет (хотя не исключаю), но ратификация ВР точно необходима. Вы уверены, что депутаты решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа?
Ніхто народ по питанню "умовами припинення війни" питати не буде. Ці питання вирішує влада і тільки влада. ВР - це не народ. "Вибір президента" - це рішення народу, не треба тільки до цього факту придератись.
*Додам також що до потрібного рішення народ можна підвести "ультиматумом", наприклад: "або мир на поганих умовах або ми мобілізуємо 18-річних і жінок". Це буде завуальовано звичайно, але підвести народ до "поганого миру" досить легко. Ось підвести народ до вибору потрібного президента - складно, дуже складно. Навіть тотальна пропаганда не поможе. Потрібні або підтасовки або репресії. Або і те і те.
andrijk777 написав:І що робити дальше(коли ми вже не зможемо воювати "за свой счёт")?
этот вопрос пожалуйста к ЛАДу.
А вот не надо перебрасывать мяч! Не я, а вы писали о том, что нельзя брать 1 млн. кредита, если знаешь, что придётся выплачивать 10 тыс в месяц, кот. ты не потянешь. Я как раз говорил о том, что порой приходится идти на неэффективные решения и на очень тяжёлые условия, которые в др. обстановке никогда бы не принял.
_hunter написав:Вы про Франклина? -- Рузвельта? -- так он вполне в соостветствии с законом _изберался_. -- где вы там пересидку нашли?
Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський. Я не розумію що ви хочете мені довести? Те що Зе поганий - ок, не заперечую. Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як??? Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде. ЩО?