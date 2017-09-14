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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113261132711328113291133011331>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:52

  tester7336 написав:...............
вот в том что сейчас достаточно платят я категорично не согласен.
допустим есть чел который получает условно 1К баксов зп. официально.
идет на фронт и через несколько месяцев он инвалид.
какой будет баланс скажем через за 10 лет если сравнить что бы он мог сам заработать (работая по 1К в месяц) и что будут ему платить по инвалидности.
я уже молчу про психологический напряг как инвалида так и его семьи.

ЗЫ
пример долярчика не приводить - не всем так везет.

Достаточно по украинским меркам. Ваш баланс по инвалидам/погибшим должен поддерживаться либо большими единовременными выплатами, либо пожизненными выплатами при наступлении "страхового случая".
Сегодня поднять выплаты так, как вы хотите... "Где деньги, Зин?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:52

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Як довго ми зможемо воювати "за свой счёт"?

Влада офіційно заявила, що 6 місяців.

В Бореля інший калькулятор
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Принцип поділу влади всьо.

гадаєте повернути Тупицького і вибачится - все буде тіп-топ ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова

зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 гру, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:55

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
"Вибір президента" і "умови припинення війни" - це різні питання. По першому питанню "питають думки" усіх. По другому тільки еліти.
Неверно.
Если народ/армия не согласится с "умовами припинення війни", то "припинення" не будет, а если будет, то о результатах промолчу.
Референдум по этим "умовам" вряд ли будет (хотя не исключаю), но ратификация ВР точно необходима. Вы уверены, что депутаты решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа?

Ніхто народ по питанню "умовами припинення війни" питати не буде. Ці питання вирішує влада і тільки влада. ВР - це не народ.
"Вибір президента" - це рішення народу, не треба тільки до цього факту придератись.

*Додам також що до потрібного рішення народ можна підвести "ультиматумом", наприклад: "або мир на поганих умовах або ми мобілізуємо 18-річних і жінок". Це буде завуальовано звичайно, але підвести народ до "поганого миру" досить легко.
Ось підвести народ до вибору потрібного президента - складно, дуже складно. Навіть тотальна пропаганда не поможе. Потрібні або підтасовки або репресії. Або і те і те.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:59

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Вибачаюсь що влажу, але я знаю відповідь - поміняти нашого "Чембердлена" на достойну людину.

На Ісуса Христа. І то не факт що він сподобається усім українцям через 5 років правління. :D :D :D :D

Тролите, і от нащо обсирати нормальну відповідь? Якого Ісуса?? Просто нормальну людину з освітою (краще вищою) з IQ хоча б більше 100.

невіглас не в темі, що Ісус відмовився від царування
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:59

За крок до перевороту думок©

  jump написав:
  Успіх написав:От зараз (та й періодично) - піднімаються класні теми - в деяких моментах доходять до їх "піку" - здавалось би, що залишилось зробити крок і буде переворот думок(розв'язка/вихід з проблеми).
Так, нііі.... - розвертають тему вбік, чи взагалі, на 180% і все...
Так і не зробивши отой останній малесенький крок до перевороту думок!©


Ехххххххх...


Доляреку, можна вже признатись 8)
як і за скільки вдалось підмутити догляд/інвалідність? 8)

тут чувачок детально розписав всі кола пекла виблядочної зеленої системи :shock:
саме по догляду...

https://zn.ua/ukr/war/bezpravni-za-zako ... rmiji.html

Ще, навіть, війна не закінчилась, а ви вже всі хочете "карти на стіл"! :lol:

І от що толку, якщо я, наприклад, підтверджу, кожне слово написане отим військовослужбовцем више?

Що зміниться?

Ба більше, додам ще від себе багато чого почутого і побаченого на власні очі і ще + напишу деякі прізвища винуватців - а що толку???

Ба, навіть, не тут напишу, а звернусь в прокуратуру і т.п. - що толку???

Крім того, що лише гірше зроблю собі і своїй родині - я не бачу!!!

То який сенс писати детально про систему, про її неправомірні дії і т.п. - якщо від цього вихлоп = нулю!!!
Та, навіть, не нулю, а мінусу!(так як ще погіршення зробиш для себе і своєї родини)


Тож, залишається лише на форумі натякати і плювати на систему, яка не те, що прогнила, взагалі, є "цілковита гниль". Жижа!🤮🤮🤮
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:02

  fox767676 написав:
  flyman написав:Принцип поділу влади всьо.

гадаєте повернути Тупицького і вибачится - все буде тіп-топ ?

може перестанеш міряти черепи та приписувати іншим свої расистські вологі мрії
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:02

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:І що робити дальше(коли ми вже не зможемо воювати "за свой счёт")?
этот вопрос пожалуйста к ЛАДу.

А вот не надо перебрасывать мяч!
Не я, а вы писали о том, что нельзя брать 1 млн. кредита, если знаешь, что придётся выплачивать 10 тыс в месяц, кот. ты не потянешь.
Я как раз говорил о том, что порой приходится идти на неэффективные решения и на очень тяжёлые условия, которые в др. обстановке никогда бы не принял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:04

  _hunter написав:Вы про Франклина? -- Рузвельта? -- так он вполне в соостветствии с законом _изберался_. -- где вы там пересидку нашли?

Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
andrijk777
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