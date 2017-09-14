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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:07
andrijk777 написав:
Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом".
_hunter написав:
Вы про Франклина? -- Рузвельт
а? -- так он вполне в соостветствии с законом _изберался_. -- где вы там пересидку нашли?
В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
але за ВФЯ був пастор, нє? чи єтадругоє?
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flyman
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:10
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
Принцип поділу влади всьо.
гадаєте повернути Тупицького і вибачится - все буде тіп-топ ?
може перестанеш міряти черепи та приписувати іншим свої расистські вологі мрії
медведчуківцям теж закусувати треба
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:11
flyman написав: ЛАД написав:
В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова
зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір
Если вы не поняли, о чём был разговор, то можно и промолчать.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:11
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Як довго ми зможемо воювати "за свой счёт"?
Влада офіційно заявила, що 6 місяців.
Отсупать 6мес.? Оружия нет, а тем более людей. Тогда понятно для чего Макрон собирает войска. Через 6мес. раша будет у границ НАТО.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:12
ЛАД
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова
зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір
Если вы не поняли, о чём был разговор, то можно и промолчать.
наш щирий друг степів каракалпак скоріш за все трохи прибухнув сьогодні
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fox767676
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:15
Раздел Сирии, такое ожидает и Украину.
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 14 гру, 2024 16:16, всього редагувалось 2 разів.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:15
Успіх написав:
Я і Бобюа тут вже 100500раз писали!
Там всього лиш 4-5пунктів!
1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну)
2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К!
3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)
Ще можна 2-3пункти написати, але ось ці☝️ - ключові!
Корінець!©
Ага, контракт на 6 місяців, по 190К кожного місяця и три відпустки по 17 днів за 6 місяців ))
І на Закарпатському фронті )
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:16
BIGor написав:
Тролите, і от нащо обсирати нормальну відповідь? Якого Ісуса?? Просто нормальну людину з освітою (краще вищою) з IQ хоча б більше 100.
Ющенко. Підходить під ваші критерії? По-моєму так. За нього проголосувало 5%, за Янека 35%.
Я не тролю, така реальність
, це ви тролите.
Я лиш хочу зрозуміти цю реальність!
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andrijk777
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:17
Славко ТБ про Чегевару:
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 гру, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:20
andrijk777 написав:
...........
Ніхто народ по питанню "умовами припинення війни" питати не буде. Ці питання вирішує влада і тільки влада. ВР - це не народ.
"Вибір президента" - це рішення народу, не треба тільки до цього факту придератись.
*Додам також що до потрібного рішення народ можна підвести "ультиматумом", наприклад: "або мир на поганих умовах або ми мобілізуємо 18-річних і жінок"
. Це буде завуальовано звичайно, але підвести народ до "поганого миру" досить легко.
Ось підвести народ до вибору потрібного президента - складно, дуже складно. Навіть тотальна пропаганда не поможе. Потрібні або підтасовки або репресії. Або і те і те.
А это не так? Тут, действительно или-или. Или всеобщая мобилизация, или "мир на поганих умовах" (точнее, на будь-яких).
"ВР - це не народ" - а я такого и не утверждал. Я писал, что депутаты не решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа. "Тільки влада" решает такой вопрос при жёсткой диктатуре. Даже монархи вынуждены были в какой-то мере считаться с "общественным мнением" ("чёрный" люд к "обществу", естественно, не относился).
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