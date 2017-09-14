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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1132711328113291133011331>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:07

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Вы про Франклина? -- Рузвельта? -- так он вполне в соостветствии с законом _изберался_. -- где вы там пересидку нашли?

Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?

але за ВФЯ був пастор, нє? чи єтадругоє?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:10

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Принцип поділу влади всьо.

гадаєте повернути Тупицького і вибачится - все буде тіп-топ ?

може перестанеш міряти черепи та приписувати іншим свої расистські вологі мрії


медведчуківцям теж закусувати треба
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:11

  flyman написав:
  ЛАД написав:В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова

зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір

Если вы не поняли, о чём был разговор, то можно и промолчать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:11

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Як довго ми зможемо воювати "за свой счёт"?

Влада офіційно заявила, що 6 місяців.

Отсупать 6мес.? Оружия нет, а тем более людей. Тогда понятно для чего Макрон собирает войска. Через 6мес. раша будет у границ НАТО.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:12

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова

зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір

Если вы не поняли, о чём был разговор, то можно и промолчать.




ЛАД
наш щирий друг степів каракалпак скоріш за все трохи прибухнув сьогодні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:15

Раздел Сирии, такое ожидает и Украину. :roll:
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 14 гру, 2024 16:16, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:15

  Успіх написав:Я і Бобюа тут вже 100500раз писали!
Там всього лиш 4-5пунктів!
1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну)
2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К!
3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)

Ще можна 2-3пункти написати, але ось ці☝️ - ключові!
Корінець!© :wink: :D

Ага, контракт на 6 місяців, по 190К кожного місяця и три відпустки по 17 днів за 6 місяців ))
І на Закарпатському фронті )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:16

  BIGor написав:Тролите, і от нащо обсирати нормальну відповідь? Якого Ісуса?? Просто нормальну людину з освітою (краще вищою) з IQ хоча б більше 100.

Ющенко. Підходить під ваші критерії? По-моєму так. За нього проголосувало 5%, за Янека 35%.
Я не тролю, така реальність, це ви тролите. :D
Я лиш хочу зрозуміти цю реальність!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:17

Маркус за 5 хв

Славко ТБ про Чегевару:
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 гру, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 16:20

  andrijk777 написав:...........
Ніхто народ по питанню "умовами припинення війни" питати не буде. Ці питання вирішує влада і тільки влада. ВР - це не народ.
"Вибір президента" - це рішення народу, не треба тільки до цього факту придератись.

*Додам також що до потрібного рішення народ можна підвести "ультиматумом", наприклад: "або мир на поганих умовах або ми мобілізуємо 18-річних і жінок". Це буде завуальовано звичайно, але підвести народ до "поганого миру" досить легко.
Ось підвести народ до вибору потрібного президента - складно, дуже складно. Навіть тотальна пропаганда не поможе. Потрібні або підтасовки або репресії. Або і те і те.
А это не так? Тут, действительно или-или. Или всеобщая мобилизация, или "мир на поганих умовах" (точнее, на будь-яких).
"ВР - це не народ" - а я такого и не утверждал. Я писал, что депутаты не решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа. "Тільки влада" решает такой вопрос при жёсткой диктатуре. Даже монархи вынуждены были в какой-то мере считаться с "общественным мнением" ("чёрный" люд к "обществу", естественно, не относился).
ЛАД
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