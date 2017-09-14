The New York Times. Уговаривать, просить и льстить: Украина ищет аргументы для Трампа.

▪️От отчаянных попыток дипломатии до причудливых проявлений лести — украинские чиновники делают все возможное, чтобы привлечь избранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в конфликте против России.



▪️В минувшие выходные Владимир Зеленский преодолел почти 1500 километров, чтобы иметь возможность встретиться с Трампом в Париже. Киев откладывает подписание важнейшего соглашения о сотрудничестве в области минеральных ресурсов с США, стремясь дать возможность Трампу заявить о своих заслугах после вступления в должность. (А не президенту Байдену.) Один украинский законодатель даже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.



▪️«Судьба Украины зависит от Трампа», — сказал депутат Александр Мережко. По его словам, он спонтанно выдвинул Трампа на нобелевскую премию из-за его обещания принести мир в Украину и решения продать противотанковые ракеты Javelin во время первого срока. «Мы должны ценить то, что он для нас сделал. Мы должны быть благодарны».



▪️Поскольку его военные теряют позиции на востоке Украины, после избрания Трампа публичная позиция Зеленского изменилась. Он изображает Украину открытой для переговоров, которые могут включать уступки, в том числе занятой Россией территории и ее последующее возвращение с помощью дипломатии.



▪️Это должно послужить сигналом для внешнеполитической команды Трампа, что украинский лидер является разумным по сравнению с ядерным сабельным оружием президента Путина. «Они хотят закрепить свое место на радаре новой американской администрации. Они пытаются наладить контакты, навести мосты», — говорит глава киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук.



▪️Возможно, самая дерзкая попытка была предпринята, когда украинские чиновники узнали, что Трамп планирует отправиться в Париж на повторное открытие собора Нотр-Дам. Сначала они обратились за помощью в офис президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом. Затем, не имея никаких гарантий встречи, команда Зеленского совершила многочасовое путешествие в Париж из Киева на поезде и самолете.



▪️Встреча была подтверждена незадолго до того, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Беседа между тремя мужчинами, которая должна была продлиться 15 минут, растянулась на 45.



▪️«Президент Трамп, как всегда, решителен», — написал Зеленский в соцсетях вскоре после этого, опубликовав фотографию их рукопожатия под позолоченными потолками и люстрами дворца. «Я благодарю его».



▪️Во вторник Зеленский добавил лести, написав, что сказал Трампу, что Путин «боится только его и, возможно, Китая».



▪️Среди других попыток привлечь внимание избранного президента — поездка в Вашингтон в этом месяце влиятельного главы администрации Зеленского, который встретился с членами команды Трампа. #Украина #США







▪️По словам аналитиков, команда Зеленского делает ставку на то, что Путин не готов к добросовестным переговорам, несмотря на заявления его помощников о том, что он открыт для мирных переговоров.



▪️«Они пытаются объяснить Трампу и его людям, что если кто-то и не хочет сейчас вести переговоры, то это Путин, а не Зеленский», — говорит глава киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук. «Часть украинской тактики — показать, что они конструктивны, реалистичны».



▪️Украинские чиновники и бизнесмены также пытались привлечь внимание к деловому подходу Трампа, говоря, что страна богата природными ресурсами.



▪️Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в 11,5 триллиона долларов. В стране сосредоточена треть доказанных запасов лития в Европе — ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может представлять интерес для бизнеса электромобилей Илона Маска, союзника Трампа.



▪️Киев планировал подписать соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена. Но дважды откладывал подписание соглашения — сигнал, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации.



▪️На следующий день после встречи с Зеленским, Трамп написал в соцсетях, что Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку и остановить безумие».



▪️Но есть и признаки того, что Трамп хеджирует свои ставки. В интервью NBC он заявил, что готов сократить военную помощь Украине. Одним из постоянных пунктов трения является настойчивое требование Зеленского предоставить Украине членство в НАТО. Это требование вряд ли найдет отклик у Трампа, который скептически относится к самому НАТО и знает, что Путин считает членство Украины невозможным.



▪️Несмотря на всю грозность Трампа, многие на Украине возлагают на него надежды, что он сможет закончить конфликт на приемлемых условиях. Недавний опрос, проведенный Центром «Новая Европа», показал, что 44% украинцев доверяют Трампу, что выше, чем в любой другой европейской стране, включая дружественную Трампу Венгрию.



▪️В кофейне Trump White coffee bar — одном из как минимум двух киевских кафе, названных в честь Трампа, — посетители говорили, что хотят, чтобы он выполнил свое предвыборное обещание.



▪️«Я надеюсь, что Трамп сделает то, что обещал, — чтобы в Украине наступил мир», — говорит 25-летняя Юлия Лымыч, агент по недвижимости. «Это главное желание украинцев. У меня есть друзья, которые погибли, и друзья, которые все еще воюют. Мой парень воюет. Я хочу, чтобы все они вернулись домой».



