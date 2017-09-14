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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:20
andrijk777 написав:
Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом".
_hunter написав:
Вы про Франклина? -- Рузвельт
а? -- так он вполне в соостветствии с законом _изберался_. -- где вы там пересидку нашли?
В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую.
Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
Там все чуть сложнее -- но тоже трут
Так о чем вы со мной спорите весь день?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:21
flyman
може перестанеш міряти черепи
Я згоден з тобою, Фокс помиляється. Ти не угорець, ти з провінції мУхань, що під Тернополем))
В провінції Ухань - ковідники
В мУхань - халамидники
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 14 гру, 2024 16:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:21
Да... Капець.
Одна справа, коли чиновники тупо самоуправствують, наприклад, по питаннях грошей, але коли стосовно життя та здоров'я родин, це вже за межами.
Все воно канєшна)) красиво про суди, але рішення цілком суто за командиром частини -- звільняти чи відмовити.
Нещодавно натрапив, що навіть Муженко відсужував гроші відпускні за АТО...
Цирк якийсь-то.
Панство. Реально панство з панами, феодалами. І з васал мого васала не мій васал.
Замість верховенства законів.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:27
Игорь Алексеевич написав:
Раздел Сирии
кто кого раздел?!
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Wirująświatła
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:31
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Раздел Сирии
кто кого раздел?!
штучного утворення намальованого на світовій карті колишніми метрополіями
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:39
The New York Times. Уговаривать, просить и льстить: Украина ищет аргументы для Трампа.
▪️От отчаянных попыток дипломатии до причудливых проявлений лести — украинские чиновники делают все возможное, чтобы привлечь избранного президента Дональда Трампа на свою сторону, пытаясь укрепить свои позиции в конфликте против России.
▪️В минувшие выходные Владимир Зеленский преодолел почти 1500 километров, чтобы иметь возможность встретиться с Трампом в Париже. Киев откладывает подписание важнейшего соглашения о сотрудничестве в области минеральных ресурсов с США, стремясь дать возможность Трампу заявить о своих заслугах после вступления в должность. (А не президенту Байдену.) Один украинский законодатель даже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.
▪️«Судьба Украины зависит от Трампа», — сказал депутат Александр Мережко. По его словам, он спонтанно выдвинул Трампа на нобелевскую премию из-за его обещания принести мир в Украину и решения продать противотанковые ракеты Javelin во время первого срока. «Мы должны ценить то, что он для нас сделал. Мы должны быть благодарны».
▪️Поскольку его военные теряют позиции на востоке Украины, после избрания Трампа публичная позиция Зеленского изменилась. Он изображает Украину открытой для переговоров, которые могут включать уступки, в том числе занятой Россией территории и ее последующее возвращение с помощью дипломатии.
▪️Это должно послужить сигналом для внешнеполитической команды Трампа, что украинский лидер является разумным по сравнению с ядерным сабельным оружием президента Путина. «Они хотят закрепить свое место на радаре новой американской администрации. Они пытаются наладить контакты, навести мосты», — говорит глава киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук.
▪️Возможно, самая дерзкая попытка была предпринята, когда украинские чиновники узнали, что Трамп планирует отправиться в Париж на повторное открытие собора Нотр-Дам. Сначала они обратились за помощью в офис президента Франции, чтобы организовать встречу между Зеленским и Трампом. Затем, не имея никаких гарантий встречи, команда Зеленского совершила многочасовое путешествие в Париж из Киева на поезде и самолете.
▪️Встреча была подтверждена незадолго до того, как Трамп вошел в Елисейский дворец для переговоров с президентом Франции. Менее чем через час к ним присоединился Зеленский. Беседа между тремя мужчинами, которая должна была продлиться 15 минут, растянулась на 45.
▪️«Президент Трамп, как всегда, решителен», — написал Зеленский в соцсетях вскоре после этого, опубликовав фотографию их рукопожатия под позолоченными потолками и люстрами дворца. «Я благодарю его».
▪️Во вторник Зеленский добавил лести, написав, что сказал Трампу, что Путин «боится только его и, возможно, Китая».
▪️Среди других попыток привлечь внимание избранного президента — поездка в Вашингтон в этом месяце влиятельного главы администрации Зеленского, который встретился с членами команды Трампа. #Украина #США
▪️По словам аналитиков, команда Зеленского делает ставку на то, что Путин не готов к добросовестным переговорам, несмотря на заявления его помощников о том, что он открыт для мирных переговоров.
▪️«Они пытаются объяснить Трампу и его людям, что если кто-то и не хочет сейчас вести переговоры, то это Путин, а не Зеленский», — говорит глава киевского аналитического центра «Новая Европа» Алена Гетманчук. «Часть украинской тактики — показать, что они конструктивны, реалистичны».
▪️Украинские чиновники и бизнесмены также пытались привлечь внимание к деловому подходу Трампа, говоря, что страна богата природными ресурсами.
▪️Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, запасы которых оцениваются в 11,5 триллиона долларов. В стране сосредоточена треть доказанных запасов лития в Европе — ключевого материала для аккумуляторных батарей, который может представлять интерес для бизнеса электромобилей Илона Маска, союзника Трампа.
▪️Киев планировал подписать соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых с администрацией Байдена. Но дважды откладывал подписание соглашения — сигнал, что Киев, возможно, ждет вступления в должность Трампа, чтобы представить сделку как скорую победу его администрации.
▪️На следующий день после встречи с Зеленским, Трамп написал в соцсетях, что Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку и остановить безумие».
▪️Но есть и признаки того, что Трамп хеджирует свои ставки. В интервью NBC он заявил, что готов сократить военную помощь Украине. Одним из постоянных пунктов трения является настойчивое требование Зеленского предоставить Украине членство в НАТО. Это требование вряд ли найдет отклик у Трампа, который скептически относится к самому НАТО и знает, что Путин считает членство Украины невозможным.
▪️Несмотря на всю грозность Трампа, многие на Украине возлагают на него надежды, что он сможет закончить конфликт на приемлемых условиях. Недавний опрос, проведенный Центром «Новая Европа», показал, что 44% украинцев доверяют Трампу, что выше, чем в любой другой европейской стране, включая дружественную Трампу Венгрию.
▪️В кофейне Trump White coffee bar — одном из как минимум двух киевских кафе, названных в честь Трампа, — посетители говорили, что хотят, чтобы он выполнил свое предвыборное обещание.
▪️«Я надеюсь, что Трамп сделает то, что обещал, — чтобы в Украине наступил мир», — говорит 25-летняя Юлия Лымыч, агент по недвижимости. «Это главное желание украинцев. У меня есть друзья, которые погибли, и друзья, которые все еще воюют. Мой парень воюет. Я хочу, чтобы все они вернулись домой».
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 14 гру, 2024 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:41
Цей Славко БТС не в стані побачити, що Маркус читає текст. Текст, який складений височайшого рівня командою від піарщиків до психологів?
Маркус надав скелет, фактаж. Команда оформила.
А революції...
Вони відбуваються не з-за революціонерів, а з-за отих самих умов, які створили можновладці.
І щоб не запалало полум'я, їм треба реагувати на сигнали перших отаких іскр.
Поки не пізно.
Точніше яка в біса революція-то?)))
Бунт може бути.
Або ще точніше - аля "бери шинель та пішли додому".
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 14 гру, 2024 16:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:45
fox767676 написав:
Турок в Сирии 1%
Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?
И где коммеентарии Альянса ?
Хочет опереться на общую религию и построить халифат.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:50
detroytred написав:
............
А революції...
Вони відбуваються не з-за революціонерів, а з-за отих самих умов, які створили можновладці.
І щоб не запалало полум'я, їм треба реагувати на сигнали перших отаких іскр.
Поки не пізно.
Точніше яка в біса революція-то?)))
Бунт може бути.
Або ще точніше - аля "бери шинель та пішли додому".
Вы правильно написали - без лидеров и оформленной идеи может быть только бунт.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 16:52
fox767676 написав:
Турок в Сирии 1%
Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?
И где коммеентарии Альянса ?
Какое количество туркоманов и где их анклавы в Сирии ?
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