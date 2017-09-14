Додано: Суб 14 гру, 2024 16:59

ЛАД написав: fox767676 написав: Турок в Сирии 1%

Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?

И где коммеентарии Альянса ? Турок в Сирии 1%Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?И где коммеентарии Альянса ?

Хочет опереться на общую религию и построить халифат. Хочет опереться на общую религию и построить халифат.

Эрдоган хочет полностью владеть трубой газа и нефти в Сирии.Вся война там идёт именно за трубы нефти и газа.Объемная аналитическая статья известного в США и Европе юриста Роберта Кеннеди-младшего, племянника знаменитого президента Джона Кеннеди в журнале Politico подтверждает, что война против системы Асада началась не с мирных гражданских протестов "Арабской весны" 2011 года. Cобытия развернулись еще в 2000 году, когда Катар предложил построить трубопровод за 10 миллиардов долларов и протяженностью 1 500 километров через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.Катар делит с Ираном газовое месторождение Северное/Южный Парс, самое богатое в мире хранилище природного газа. Торговое эмбарго запрещало Ирану экспортировать газ, на европейские рынки попадал по морю катарский сжиженный газ. Такая ситуация ограничивала объемы и резко повышала затраты. Предлагаемый трубопровод связал бы Катар напрямую с европейскими энергетическими рынками через распределительные терминалы в Турции. В свою очередь Анкара зарабатывала огромные транзитные сборы.Кеннеди-младший отмечает, что трубопровод "Катар-Турция" дал бы суннитским королевствам Персидского залива решающее господство на мировых рынках природного газа и укрепил бы Катар, ближайшего союзника Штатов в арабском мире. Евросоюз также ожидал трубопровода, который дал бы его членам дешевую энергию и облегчил удушающее экономическое и политическое влияние Путина.Газовый фактор, по мнению аналитика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Яли, стал решающим в вопросе поддержки России режима Асада. Москва стремилась не допустить строительство газопроводов по территории Сирии до Турции из Катара и Ирана."Себестоимость добычи газа в Катаре и Иране ниже, чем в России. Это могло бы сделать российский товар неконкурентоспособным и потеснить его европейского рынка", — объясняет он в беседе с Фокусом.О продолжении данного сценария после бегства Асада рано говорить: сперва нужно установить контроль над территориями, где будут пролегать трубы. Для достройки газопроводов, пролегающих в Европу через Турцию, важно подписать предварительные контракты. Турция в свою очередь может стать крупнейшим газовым хабом в мире и диктовать условия Москве в получении дополнительных скидок на российский газ."Именно поэтому Анкара и поддерживает боевиков, захвативших Дамаск", — замечает эксперт.