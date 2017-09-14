Успіх написав:Я і Бобюа тут вже 100500раз писали! Там всього лиш 4-5пунктів! 1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну) 2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К! 3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)
fox767676 написав:Турок в Сирии 1% Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ? И где коммеентарии Альянса ?
Хочет опереться на общую религию и построить халифат.
Эрдоган хочет полностью владеть трубой газа и нефти в Сирии. Вся война там идёт именно за трубы нефти и газа.
Катар "замутил воду" в Сирии Объемная аналитическая статья известного в США и Европе юриста Роберта Кеннеди-младшего, племянника знаменитого президента Джона Кеннеди в журнале Politico подтверждает, что война против системы Асада началась не с мирных гражданских протестов "Арабской весны" 2011 года. Cобытия развернулись еще в 2000 году, когда Катар предложил построить трубопровод за 10 миллиардов долларов и протяженностью 1 500 километров через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.
Катар делит с Ираном газовое месторождение Северное/Южный Парс, самое богатое в мире хранилище природного газа. Торговое эмбарго запрещало Ирану экспортировать газ, на европейские рынки попадал по морю катарский сжиженный газ. Такая ситуация ограничивала объемы и резко повышала затраты. Предлагаемый трубопровод связал бы Катар напрямую с европейскими энергетическими рынками через распределительные терминалы в Турции. В свою очередь Анкара зарабатывала огромные транзитные сборы.
Кеннеди-младший отмечает, что трубопровод "Катар-Турция" дал бы суннитским королевствам Персидского залива решающее господство на мировых рынках природного газа и укрепил бы Катар, ближайшего союзника Штатов в арабском мире. Евросоюз также ожидал трубопровода, который дал бы его членам дешевую энергию и облегчил удушающее экономическое и политическое влияние Путина.
Газовый фактор, по мнению аналитика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Яли, стал решающим в вопросе поддержки России режима Асада. Москва стремилась не допустить строительство газопроводов по территории Сирии до Турции из Катара и Ирана.
"Себестоимость добычи газа в Катаре и Иране ниже, чем в России. Это могло бы сделать российский товар неконкурентоспособным и потеснить его европейского рынка", — объясняет он в беседе с Фокусом.
О продолжении данного сценария после бегства Асада рано говорить: сперва нужно установить контроль над территориями, где будут пролегать трубы. Для достройки газопроводов, пролегающих в Европу через Турцию, важно подписать предварительные контракты. Турция в свою очередь может стать крупнейшим газовым хабом в мире и диктовать условия Москве в получении дополнительных скидок на российский газ.
"Именно поэтому Анкара и поддерживает боевиков, захвативших Дамаск", — замечает эксперт.
Успіх написав:Я і Бобюа тут вже 100500раз писали! Там всього лиш 4-5пунктів! 1. Чіткі терміни служби(контракт на 6-9-12-18-24міс з різними плюшками для кожного терміну) 2. Грошове забезпечення повернути, як було в 2022р, а піхоті - залишити сьогоднішніх 190К! 3. Відпустки хоча б тричі на рік!(по тих же 17днів)
Ага, контракт на 6 місяців, по 190К кожного місяця и три відпустки по 17 днів за 6 місяців )) І на Закарпатському фронті )
Тобі що в очі коти насрали?
Ну я не знаю, де ти там ночував, ховаючись від ВСП )
То коли ти вже на економічний фронт ? Га ? Коли податки, коли донати ? )
Бо у нас тут 1. Чітких сроків немає 2. Витрачаємо власні гроші 3. Відпустка - 2 тижні на рік, якщо повезе І якось не жаліємось ) Ще й твоє скиглення слухали, як тобі важко котів годувати ковбасою та снаряди мити )
Бої за Покровськ: чи вистачить ресурсів у ЗСУ, аби зупинити путінську армію і не втратити місто
"Очевидно, нам потрібно контратакувати. <...> Ті просування, які зараз ворог має біля Покровська, і він намагається обійти це місто з заходу… Питання полягає не лише в ресурсах (Сил оборони, які можуть зупинити ворога) і в недостачі особового складу. Питання ще полягає в якості управління і якості взаємодії (військами - Ред.), - наголошує експерт.
detroytred написав:............ А революції... Вони відбуваються не з-за революціонерів, а з-за отих самих умов, які створили можновладці. І щоб не запалало полум'я, їм треба реагувати на сигнали перших отаких іскр. Поки не пізно.
Точніше яка в біса революція-то?))) Бунт може бути. Або ще точніше - аля "бери шинель та пішли додому".
Вы правильно написали - без лидеров и оформленной идеи может быть только бунт.
tester7336 написав:............... вот в том что сейчас достаточно платят я категорично не согласен. допустим есть чел который получает условно 1К баксов зп. официально. идет на фронт и через несколько месяцев он инвалид. какой будет баланс скажем через за 10 лет если сравнить что бы он мог сам заработать (работая по 1К в месяц) и что будут ему платить по инвалидности. я уже молчу про психологический напряг как инвалида так и его семьи.
ЗЫ пример долярчика не приводить - не всем так везет.
Достаточно по украинским меркам. Ваш баланс по инвалидам/погибшим должен поддерживаться либо большими единовременными выплатами, либо пожизненными выплатами при наступлении "страхового случая". Сегодня поднять выплаты так, как вы хотите... "Где деньги, Зин?"
почему вы не произвели калькуляцию за 10 лет что бы на цифрах показать эту достаточность? а по поводу денег - они есть. просто никто не хочет делиться с инвалидами.
andrijk777 написав:Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський. Я не розумію що ви хочете мені довести? Те що Зе поганий - ок, не заперечую. Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як??? Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде. ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?