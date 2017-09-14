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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:22
ЛАД написав:
Хочет опереться на общую религию и построить халифат.
Думаю кому интересен халифат и религия не обрадуются секулярной натовской Турции
А затраханые местные гречкосеи и 4 млн беженцев будут не против хоть каганата, хоть гетьманата, хоть кнессета с новым рейхом, лишь бы жизнь вернулась в мирное русло
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fox767676
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:24
pesikot написав:
Про мои донаты знают, кто их получает
А тебе об этом, знать не обязательно )
Так ты выше написал Успиху, про донаты и налоги, а сам в берлогу))
Если ты фраер, то тогда держим масть. Хотя у тебя масть - это масть псины))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:28
_hunter написав:
Так о чем вы со мной спорите весь день?
По якорям дуже легко перейти на початок розмови.
-Ви цитували мою відповідь іншій людині.
-Стверджували що "Зе може піти сам, якщо не справляється" - я вважаю це брєд, цього майже ніколи не було історично і не 100% буде.
Приблизно так.
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andrijk777
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:36
d44 написав: andrijk777 написав:
Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
конкуренція, поточна повістка денна вже не актуальна, особливо в контексті зміни глобалістів на ізоляціоністів
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 гру, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:38
d44 написав:
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
ИМХО достатньо 2 рішень:
1. Щоб весна прийшла (безжально саджати своїх "Свинарчуків" ).
2. Продати душу дияволу (віддати право на видобуток корисних копалин американцям)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 14 гру, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:39
ЛАД написав:
Я писал, что депутаты не решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа. "Тільки влада" решает такой вопрос при жёсткой диктатуре. Даже монархи вынуждены были в какой-то мере считаться с "общественным мнением" ("чёрный" люд к "обществу", естественно, не относился).
А я написав що в цьому питані можна дуже легко змінити думку народу. І не потрібна ніяка "жёстка диктатура".
І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:45
andrijk777 написав:
І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?
1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:50
d44 написав:
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
"Банальні речі". Боротись з корупцією, навести порядок в армії, збільшити виготовлення зброї і т.д
Взагалі питання маніпулятивне. Зеленський прийняв державу в 2019, війни не було, ситуація в країні була стабільна. Зараз ситуація патова і в цю ситуацію нас завів саме Зеленський - з нього і спрос, а не з "нового президента".
Скажу більше - Зеленський став в деякій мірі токсичний на Заході. Його вже сприймають як "людину яка постійно щось просить". Це не є добре. Це було ок в перший-другий рік війни, зараз це вже не ок.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:55
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
Про мои донаты знают, кто их получает
А тебе об этом, знать не обязательно )
Так ты выше написал Успиху, про донаты и налоги, а сам в берлогу))
Если ты фраер, то тогда держим масть. Хотя у тебя масть - это масть псины))
Дешевые понты не кидай ))
Фраер полупокерный )
Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:01
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?
1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.
1.Де ви побачили "часткову"? Єдиний марафон - це часткова? Прикольно. На якій площадці можна "на всю країну крити матами преЗЕдента"? В інтернеті? Так ви і в РФ можете в інтернеті "на всю країну крити матами путіна".
Додам також, що для подавлення свободи слова потрібен ресурс(гроші, люди)
. В путіна він є, в Зе немає.
2. А до чого тут диктатура? Це бардак і слабість влади, а не ознака диктатури.
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