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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1133011331113321133311334>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хочет опереться на общую религию и построить халифат.

Думаю кому интересен халифат и религия не обрадуются секулярной натовской Турции
А затраханые местные гречкосеи и 4 млн беженцев будут не против хоть каганата, хоть гетьманата, хоть кнессета с новым рейхом, лишь бы жизнь вернулась в мирное русло
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Про мои донаты знают, кто их получает
А тебе об этом, знать не обязательно )


Так ты выше написал Успиху, про донаты и налоги, а сам в берлогу))
Если ты фраер, то тогда держим масть. Хотя у тебя масть - это масть псины))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:28

  _hunter написав:Так о чем вы со мной спорите весь день? :shock:

По якорям дуже легко перейти на початок розмови.
-Ви цитували мою відповідь іншій людині.
-Стверджували що "Зе може піти сам, якщо не справляється" - я вважаю це брєд, цього майже ніколи не було історично і не 100% буде.

Приблизно так.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:36

  d44 написав:
  andrijk777 написав:Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

конкуренція, поточна повістка денна вже не актуальна, особливо в контексті зміни глобалістів на ізоляціоністів
Востаннє редагувалось flyman в Суб 14 гру, 2024 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

ИМХО достатньо 2 рішень:
1. Щоб весна прийшла (безжально саджати своїх "Свинарчуків" ).
2. Продати душу дияволу (віддати право на видобуток корисних копалин американцям)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 14 гру, 2024 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:39

  ЛАД написав:Я писал, что депутаты не решатся проголосовать, если будет сильное недовольство народа. "Тільки влада" решает такой вопрос при жёсткой диктатуре. Даже монархи вынуждены были в какой-то мере считаться с "общественным мнением" ("чёрный" люд к "обществу", естественно, не относился).

А я написав що в цьому питані можна дуже легко змінити думку народу. І не потрібна ніяка "жёстка диктатура".
І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?

1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:50

  d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

"Банальні речі". Боротись з корупцією, навести порядок в армії, збільшити виготовлення зброї і т.д
Взагалі питання маніпулятивне. Зеленський прийняв державу в 2019, війни не було, ситуація в країні була стабільна. Зараз ситуація патова і в цю ситуацію нас завів саме Зеленський - з нього і спрос, а не з "нового президента".
Скажу більше - Зеленський став в деякій мірі токсичний на Заході. Його вже сприймають як "людину яка постійно щось просить". Це не є добре. Це було ок в перший-другий рік війни, зараз це вже не ок.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:55

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Про мои донаты знают, кто их получает
А тебе об этом, знать не обязательно )


Так ты выше написал Успиху, про донаты и налоги, а сам в берлогу))
Если ты фраер, то тогда держим масть. Хотя у тебя масть - это масть псины))

Дешевые понты не кидай ))

Фраер полупокерный )

Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:01

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?

1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.

1.Де ви побачили "часткову"? Єдиний марафон - це часткова? Прикольно. На якій площадці можна "на всю країну крити матами преЗЕдента"? В інтернеті? Так ви і в РФ можете в інтернеті "на всю країну крити матами путіна".
Додам також, що для подавлення свободи слова потрібен ресурс(гроші, люди). В путіна він є, в Зе немає.
2. А до чого тут диктатура? Це бардак і слабість влади, а не ознака диктатури.
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