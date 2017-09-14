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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11331113321133311334>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:01

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір

Если вы не поняли, о чём был разговор, то можно и промолчать.




ЛАД
наш щирий друг степів каракалпак скоріш за все трохи прибухнув сьогодні

Мухань по суботам часто макає жало в якусь брагу. Одна радість залишилась.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:03

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:Про мои донаты знают, кто их получает
А тебе об этом, знать не обязательно )


Так ты выше написал Успиху, про донаты и налоги, а сам в берлогу))
Если ты фраер, то тогда держим масть. Хотя у тебя масть - это масть псины))

Дешевые понты не кидай ))

Фраер полупокерный )

Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много

а ти досі російськомовне
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:04

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Так о чем вы со мной спорите весь день? :shock:

По якорям дуже легко перейти на початок розмови.
-Ви цитували мою відповідь іншій людині.
-Стверджували що "Зе може піти сам, якщо не справляється" - я вважаю це брєд, цього майже ніколи не було історично і не 100% буде.

Приблизно так.

Ну так уж "майже ніколи не було"? - "яустал яухожук" из недавнего. И там же пару раз до того.
Но да, "асадов" в истории больше...
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:05

  Игорь Алексеевич написав:Раздел Сирии, такое ожидает и Украину. :roll:
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?

Сирія накроєна територія з різними етнічними та релігійними спільнотами, Україна має зовсім іншу передісторію
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а ти досі російськомовне

Чому не каракалпатською?!
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:08

  d44 написав:
  andrijk777 написав:Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.

Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.

Германию разделили на 2 части (я к этому не призываю просто как пример). Неприятно, но войны не было. Удалось сохранить пару миллионов жизней. Потом пришел горбатый и Германия снова склеили.

подумайте какая альтернатива, а ее нет. Гарантий безопасности нам не дают, воевать рядом с нами не хотят, что с помощью от США непонятно.

При текущем уровне помощи в 2025-2026 придется серьёзно девальвировать гривну, потому что ценовой перекос уже значительный.

Возможно заморозят валютные депозиты.

Неминуем рост цен на газ и э.э. которую мы импортируем на 1 ярд. И др.виды топлива.

Постоянно выезжают и выкюезжают люди. В том жк где я живу до войны за паркоместо дрались. Сейчас 70% мест Пустует.

это я не рассматриваю трэш сценарии разрушение аэс, мостов через днепр, дамб киевской и запорожской. Может произойти сценарий когда воевать будет некому и путин заберёт вообще всё без боя.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много
Базар держит тот кто понты пускает. Ты начал базар с донатами и налогами, держи ответ. Или облажался.?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:10

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?

1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.

1. Вы пропустили новость о запрете Телеги?
2. Вы пропустили новость о "лимитах на переводы"? 🤔
А по второй половине - вы про какую-то монархию пишите. А у диктатур много видов есть - в том числе и диктатура буржуазии...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 14 гру, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:16

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:Раздел Сирии, такое ожидает и Украину. :roll:
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?

Сирія накроєна територія з різними етнічними та релігійними спільнотами, Україна має зовсім іншу передісторію

Цель у всех одна - бизнес. Война из за чего началась? Типа нато у ворот? Смешно. Любая война сегодня - это в первую очередь обогащение мировых корпораций. Украина - это не только земля для картошки или буряка. В недрах зарыты трлн. у.е. всякого богатства. А войска НАТО создавались и содержатся за счёт налогов этих корпораций. Цель НАТО защищать их интересы.
Иметь в центре Европы страну с такими богатсвами и нищим млн. населением, как то не правильно в сег.мире. :roll: Население надо уменьшить до такого кол-ва, которого хватало бы управлять им и которого хватило бы в дальнейшем не создавать майданы и войны в центре Европы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 14 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вы пропустили новость о "лимитах на переводы"? 🤔
С по второй половине - вы про какую-то монархию пишите. А у диктатур много видов есть - в том числе и диктатура буржуазии...

Я пишу про класичну диктатуру як в москалів, Китаї, Сирії, Ірані, КНДР і ще десятках країн. В нас теж таку будують, але в них дві ліві і тому не особливо виходить.
Дюрі-бачі
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