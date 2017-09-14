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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:01
fox767676 написав:
ЛАД
ЛАД написав: flyman написав:
зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір
Если вы не поняли, о чём был разговор, то можно и промолчать.
наш щирий друг степів каракалпак скоріш за все трохи прибухнув сьогодні
Мухань по суботам часто макає жало в якусь брагу. Одна радість залишилась.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:03
pesikot написав: Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
Про мои донаты знают, кто их получает
А тебе об этом, знать не обязательно )
Так ты выше написал Успиху, про донаты и налоги, а сам в берлогу))
Если ты фраер, то тогда держим масть. Хотя у тебя масть - это масть псины))
Дешевые понты не кидай ))
Фраер полупокерный )
Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много
а ти досі російськомовне
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:04
andrijk777 написав: _hunter написав:
Так о чем вы со мной спорите весь день?
По якорям дуже легко перейти на початок розмови.
-Ви цитували мою відповідь іншій людині.
-Стверджували що "Зе може піти сам, якщо не справляється" - я вважаю це брєд, цього майже ніколи не було історично і не 100% буде.
Приблизно так.
Ну так уж "майже ніколи не було"? - "яустал яухожук" из недавнего. И там же пару раз до того.
Но да, "асадов" в истории больше...
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:05
Игорь Алексеевич написав:
Раздел Сирии, такое ожидает и Украину.
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?
Сирія накроєна територія з різними етнічними та релігійними спільнотами, Україна має зовсім іншу передісторію
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:08
flyman написав:
а ти досі російськомовне
Чому не каракалпатською?!
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:08
d44 написав: andrijk777 написав:
Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.
Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.
Германию разделили на 2 части (я к этому не призываю просто как пример). Неприятно, но войны не было. Удалось сохранить пару миллионов жизней. Потом пришел горбатый и Германия снова склеили.
подумайте какая альтернатива, а ее нет. Гарантий безопасности нам не дают, воевать рядом с нами не хотят, что с помощью от США непонятно.
При текущем уровне помощи в 2025-2026 придется серьёзно девальвировать гривну, потому что ценовой перекос уже значительный.
Возможно заморозят валютные депозиты.
Неминуем рост цен на газ и э.э. которую мы импортируем на 1 ярд. И др.виды топлива.
Постоянно выезжают и выкюезжают люди. В том жк где я живу до войны за паркоместо дрались. Сейчас 70% мест Пустует.
это я не рассматриваю трэш сценарии разрушение аэс, мостов через днепр, дамб киевской и запорожской. Может произойти сценарий когда воевать будет некому и путин заберёт вообще всё без боя.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:09
pesikot написав:
Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много
Базар держит тот кто понты пускает. Ты начал базар с донатами и налогами, держи ответ. Или облажался.?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:10
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?
1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.
1. Вы пропустили новость о запрете Телеги?
2. Вы пропустили новость о "лимитах на переводы"? 🤔
А по второй половине - вы про какую-то монархию пишите. А у диктатур много видов есть - в том числе и диктатура буржуазии...
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 14 гру, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:16
flyman написав: Игорь Алексеевич написав:
Раздел Сирии, такое ожидает и Украину.
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?
Сирія накроєна територія з різними етнічними та релігійними спільнотами, Україна має зовсім іншу передісторію
Цель у всех одна - бизнес. Война из за чего началась? Типа нато у ворот? Смешно. Любая война сегодня - это в первую очередь обогащение мировых корпораций. Украина - это не только земля для картошки или буряка. В недрах зарыты трлн. у.е. всякого богатства. А войска НАТО создавались и содержатся за счёт налогов этих корпораций. Цель НАТО защищать их интересы.
Иметь в центре Европы страну с такими богатсвами и нищим млн. населением, как то не правильно в сег.мире.
Население надо уменьшить до такого кол-ва, которого хватало бы управлять им и которого хватило бы в дальнейшем не создавать майданы и войны в центре Европы.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 14 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:17
_hunter написав:
Вы пропустили новость о "лимитах на переводы"? 🤔
С по второй половине - вы про какую-то монархию пишите. А у диктатур много видов есть - в том числе и диктатура буржуазии...
Я пишу про класичну диктатуру як в москалів, Китаї, Сирії, Ірані, КНДР і ще десятках країн. В нас теж таку будують, але в них дві ліві і тому не особливо виходить.
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