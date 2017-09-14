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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:22
Игорь Алексеевич написав: pesikot написав:
Долярчику за свой базар надо ответ держать
А набазарил он много
Базар держит тот кто понты пускает. Ты начал базар с донатами и налогами, держи ответ. Или облажался.?
Полупокер, оставь свои дешевые понты для лохов, которых ты окучиваешь ))
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:25
Игорь Алексеевич написав:
Цель у всех одна - бизнес. Война из за чего началась? Типа нато у ворот? Смешно. Любая война сегодня - это в первую очередь обогащение мировых корпораций. Украина - это не только земля для картошки или буряка. В недрах зарыты трлн. у.е. всякого богатства. А войска НАТО создавались и содержатся за счёт налогов этих корпораций. Цель НАТО защищать их интересы.
Какой дешевое фуфло полупокера )
Ещё и портянками рашисткой пропаганды завоняло
Доказательства будут или облажаешься с доказательствами ? )
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 14 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:26
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Вы пропустили новость о "лимитах на переводы"? 🤔
С по второй половине - вы про какую-то монархию пишите. А у диктатур много видов есть - в том числе и диктатура буржуазии...
Я пишу про класичну диктатуру як в москалів, Китаї, Ірані, КНДР і т.д. в нас теж таку будують, але в них дві ліві і тому не особливо виходить.
Та нет уже давно никакой "классической" (в вашем понимании - единоличной) диктатуры - со времен сралина уж точно:
Диктату́ра (лат. dictatura от dictatus — предписанный) — форма политического режима, реализуемая различными методами насилия, в которой при отсутствии внешнего контроля и фактических ограничений власть монопольно сконцентрирована в руках одного человека или группы лиц.
вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
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_hunter
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:27
Дюрі-бачі написав:
В нас теж таку будують
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
Путін, Лука - ось ці ціленапрямлено будували диктатуру.
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andrijk777
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:29
pesikot написав:
Какой дешевое фуфло полупокера )
Валянок, ты знаешь что такое покер?. Смотри дятел, что бы потом не пришлось в кукурятнике сидеть...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:29
_hunter написав:
вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
в тому то й діло, що олігархи в нас не є єдиною групою, їх декілька і вони конкурують між собою (всі ці Донецькі, Дніпровські, нові) і це дає нам шанс...
andrijk777 написав:
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
100% будують. Зокрема, той же телемарафон як спроба контролю медіа.
Але просто руки криві, а темпи значно вищі ніж в сусідів (те, що вони будували 20 років в нас хочуть за 5) і тому будується недодиктатура дуже нестійка.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 14 гру, 2024 18:33, всього редагувалось 3 разів.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:32
pesikot написав:
Доказательства будут или облажаешься с доказательствами ? )
Ждём твоих счётов донатов. Или псина всё - заванялась?
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:32
_hunter написав:
вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
Ні, звичайно. Олігархи(в пострадянському розумінні) ніякої влади в РФ не мають.
В РФ, Білорусії - сама звичайна класична диктатура.
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