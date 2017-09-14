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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:50
d44 написав:
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
"Банальні речі". Боротись з корупцією, навести порядок в армії, збільшити виготовлення зброї і т.д
Взагалі питання маніпулятивне. Зеленський прийняв державу в 2019, війни не було, ситуація в країні була стабільна. Зараз ситуація патова і в цю ситуацію нас завів саме Зеленський - з нього і спрос, а не з "нового президента".
Скажу більше - Зеленський став в деякій мірі токсичний на Заході. Його вже сприймають як "людину яка постійно щось просить". Це не є добре. Це було ок в перший-другий рік війни, зараз це вже не ок.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:01
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
І які ознаки того що у нас зараз не диктатура?
1. Часткова свобода слова. При диктатурі на всю країну не криють матами преЗЕдента.
2. Відсутність контролю за фінансами. Ті ж олігархи виводять його в офшори, а не заводять при першій команді в бюджет, як москалі чи китайці.
1.Де ви побачили "часткову"? Єдиний марафон - це часткова? Прикольно. На якій площадці можна "на всю країну крити матами преЗЕдента"? В інтернеті? Так ви і в РФ можете в інтернеті "на всю країну крити матами путіна".
Додам також, що для подавлення свободи слова потрібен ресурс(гроші, люди)
. В путіна він є, в Зе немає.
2. А до чого тут диктатура? Це бардак і слабість влади, а не ознака диктатури.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:04
andrijk777 написав: _hunter написав:
Так о чем вы со мной спорите весь день?
По якорям дуже легко перейти на початок розмови.
-Ви цитували мою відповідь іншій людині.
-Стверджували що "Зе може піти сам, якщо не справляється" - я вважаю це брєд, цього майже ніколи не було історично і не 100% буде.
Приблизно так.
Ну так уж "майже ніколи не було"? - "яустал яухожук" из недавнего. И там же пару раз до того.
Но да, "асадов" в истории больше...
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:05
Игорь Алексеевич написав:
Раздел Сирии, такое ожидает и Украину.
Хотели границы 91г, теперь ЗЕ хочет границы 22г, Но как бы не получился третий вариант((
Может войска НАТО хотят ввести в Украину для др.целей?
Сирія накроєна територія з різними етнічними та релігійними спільнотами, Україна має зовсім іншу передісторію
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:17
_hunter написав:
Вы пропустили новость о "лимитах на переводы"? 🤔
С по второй половине - вы про какую-то монархию пишите. А у диктатур много видов есть - в том числе и диктатура буржуазии...
Я пишу про класичну диктатуру як в москалів, Китаї, Сирії, Ірані, КНДР і ще десятках країн. В нас теж таку будують, але в них дві ліві і тому не особливо виходить.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:27
Дюрі-бачі написав:
В нас теж таку будують
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
Путін, Лука - ось ці ціленапрямлено будували диктатуру.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:29
_hunter написав:
вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
в тому то й діло, що олігархи в нас не є єдиною групою, їх декілька і вони конкурують між собою (всі ці Донецькі, Дніпровські, нові) і це дає нам шанс...
andrijk777 написав:
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
100% будують. Зокрема, той же телемарафон як спроба контролю медіа.
Але просто руки криві, а темпи значно вищі ніж в сусідів (те, що вони будували 20 років в нас хочуть за 5) і тому будується недодиктатура дуже нестійка.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 14 гру, 2024 18:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:32
_hunter написав:
вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
Ні, звичайно. Олігархи(в пострадянському розумінні) ніякої влади в РФ не мають.
В РФ, Білорусії - сама звичайна класична диктатура.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:45
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
100% будують. Зокрема, той же телемарафон як спроба контролю медіа.
Але просто руки криві, а темпи значно вищі ніж в сусідів (те, що вони будували 20 років в нас хочуть за 5) і тому будується недодиктатура дуже нестійка.
Вас вже кидає в іншу сторону. Не очорняйте ситуацію надмірно. Така ситуація склалась тому що війна. Це ключова причина. Країни зменшують свободу під час війни - це нормально.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:51
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
100% будують. Зокрема, той же телемарафон як спроба контролю медіа.
Але просто руки криві, а темпи значно вищі ніж в сусідів (те, що вони будували 20 років в нас хочуть за 5) і тому будується недодиктатура дуже нестійка.
Вас вже кидає в іншу сторону. Не очорняйте ситуацію надмірно. Така ситуація склалась тому що війна. Це ключова причина. Країни зменшують свободу під час війни - це нормально.
Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили? Годі вже гнати пропаганду запоребриковську (як пишуть місцеві расисти-колаборанти: каракалпацьку) що бути тєрплілою це ОК.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 14 гру, 2024 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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