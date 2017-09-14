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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 18:56
Wirująświatła написав: d44 написав: andrijk777 написав:
Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.
Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.
Германию разделили на 2 части (я к этому не призываю просто как пример). Неприятно, но войны не было. Удалось сохранить пару миллионов жизней. Потом пришел горбатый и Германия снова склеили.
подумайте какая альтернатива, а ее нет. Гарантий безопасности нам не дают, воевать рядом с нами не хотят, что с помощью от США непонятно.
При текущем уровне помощи в 2025-2026 придется серьёзно девальвировать гривну, потому что ценовой перекос уже значительный.
Возможно заморозят валютные депозиты.
Неминуем рост цен на газ и э.э. которую мы импортируем на 1 ярд. И др.виды топлива.
Постоянно выезжают и выкюезжают люди. В том жк где я живу до войны за паркоместо дрались. Сейчас 70% мест Пустует.
это я не рассматриваю трэш сценарии разрушение аэс, мостов через днепр, дамб киевской и запорожской. Может произойти сценарий когда воевать будет некому и путин заберёт вообще всё без боя.
Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня. Новий президент повинен то тцк приструнити, то навпаки всіх мобілізувати, то кордони відкрити, то в сраку партнерів цілувати. Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже. Все, приїхали. Зараз вже ми ні расії ні заходу непотрібні. Взяти з нас більше нічого, тільки годувати потрібно. А що самі не прожевемо теж ніхто не хоче визнавати.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00
detroytred написав:
Цей Славко БТС не в стані побачити, що Маркус читає текст. Текст, який складений височайшого рівня командою від піарщиків до психологів?
Маркус надав скелет, фактаж. Команда оформила.
А революції...
Вони відбуваються не з-за революціонерів, а з-за отих самих умов, які створили можновладці.
І щоб не запалало полум'я, їм треба реагувати на сигнали перших отаких іскр.
Поки не пізно.
Точніше яка в біса революція-то?)))
Бунт може бути.
Або ще точніше - аля "бери шинель та пішли додому".
ще трохи лікбезу про прапора Бочкарьову
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00
Игорь Алексеевич
В недрах зарыты трлн. у.е. всякого богатства.
Давайте вы это кроме нас - ни-ко-му!!
Спасито конечно за доверие, но почему вы именно нам решили рассказать этот только вам известный секрет?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00
andrijk777 написав:
Вас вже кидає в іншу сторону. Не очорняйте ситуацію надмірно. Така ситуація склалась тому що війна. Це ключова причина. Країни зменшують свободу під час війни - це нормально.
Так проблема в тому, що побудова диктатури почалась ще до 2022 року.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:11
d44 написав:
Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже.
А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:13
Бетон написав:
То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного
Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці
А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:13
andrijk777 написав:
А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?
ИМХО якщо
1) США відмовиться допомагати
2) весною (після 36 місяців) таки підуть в СЗЧ герої, на яких тримається вся оборона, то буде.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:14
Дюрі-бачі написав:
Так проблема в тому, що побудова диктатури почалась ще до 2022 року.
А 73% голосували за цього чувака? НІ? Я точно за нього не голосував.
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:15
Hotab написав: jump написав:
Дніпро
Вибух біля обласного тцк
3 трупака, поранені тцк і мєнти
що буде, коли повернуться бусифіковані і мордовані у підвалах тцк
ночі довгих ножів...
Нічого. За гроші кацапів чергові палії машин військових. З ідей там лише легкі гроші.
Але Бетон вже в відчаї, що готовий за кілька долярів підривати )
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:20
d44 написав:
Новий президент повинен то тцк приструнити, то навпаки всіх мобілізувати, то кордони відкрити, то в сраку партнерів цілувати.
для тцк целый президент? Это деградация. Должны работать дем.институты в 1ю очередь Конституция. Если президент будет каждого струнить. Границы пусть откроют. Недоверять своему народу низко и подло. Я никуда не поеду у меня здесь куча дел. И женщины выехали не все. Мобилизовать всех предлагала надя савченко (2е видео в самом конце viewtopic.php?p=5798681#p5798681
). Уровень ее интеллекта мягко говоря...
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 14 гру, 2024 19:27, всього редагувалось 3 разів.
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