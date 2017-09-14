RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11328113291133011331>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 18:56

  Wirująświatła написав:
  d44 написав:
  andrijk777 написав:Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.

Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.

Германию разделили на 2 части (я к этому не призываю просто как пример). Неприятно, но войны не было. Удалось сохранить пару миллионов жизней. Потом пришел горбатый и Германия снова склеили.

подумайте какая альтернатива, а ее нет. Гарантий безопасности нам не дают, воевать рядом с нами не хотят, что с помощью от США непонятно.

При текущем уровне помощи в 2025-2026 придется серьёзно девальвировать гривну, потому что ценовой перекос уже значительный.

Возможно заморозят валютные депозиты.

Неминуем рост цен на газ и э.э. которую мы импортируем на 1 ярд. И др.виды топлива.

Постоянно выезжают и выкюезжают люди. В том жк где я живу до войны за паркоместо дрались. Сейчас 70% мест Пустует.

это я не рассматриваю трэш сценарии разрушение аэс, мостов через днепр, дамб киевской и запорожской. Может произойти сценарий когда воевать будет некому и путин заберёт вообще всё без боя.

Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня. Новий президент повинен то тцк приструнити, то навпаки всіх мобілізувати, то кордони відкрити, то в сраку партнерів цілувати. Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже. Все, приїхали. Зараз вже ми ні расії ні заходу непотрібні. Взяти з нас більше нічого, тільки годувати потрібно. А що самі не прожевемо теж ніхто не хоче визнавати.
d44
 
Повідомлень: 556
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00

  detroytred написав:Цей Славко БТС не в стані побачити, що Маркус читає текст. Текст, який складений височайшого рівня командою від піарщиків до психологів?
Маркус надав скелет, фактаж. Команда оформила.

А революції...
Вони відбуваються не з-за революціонерів, а з-за отих самих умов, які створили можновладці.
І щоб не запалало полум'я, їм треба реагувати на сигнали перших отаких іскр.
Поки не пізно.

Точніше яка в біса революція-то?)))
Бунт може бути.
Або ще точніше - аля "бери шинель та пішли додому".

ще трохи лікбезу про прапора Бочкарьову
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37537
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00

Игорь Алексеевич

В недрах зарыты трлн. у.е. всякого богатства.


Давайте вы это кроме нас - ни-ко-му!!
Спасито конечно за доверие, но почему вы именно нам решили рассказать этот только вам известный секрет?
Hotab
 
Повідомлень: 13787
З нами з: 15.02.09
Подякував: 367 раз.
Подякували: 2293 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вас вже кидає в іншу сторону. Не очорняйте ситуацію надмірно. Така ситуація склалась тому що війна. Це ключова причина. Країни зменшують свободу під час війни - це нормально.

Так проблема в тому, що побудова диктатури почалась ще до 2022 року.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 29.07.22
Подякував: 752 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:11

  d44 написав:Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже.

А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:13

  Бетон написав:
То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного

Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці

А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?

ИМХО якщо
1) США відмовиться допомагати
2) весною (після 36 місяців) таки підуть в СЗЧ герої, на яких тримається вся оборона, то буде.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 29.07.22
Подякував: 752 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:14

  Дюрі-бачі написав:Так проблема в тому, що побудова диктатури почалась ще до 2022 року.

А 73% голосували за цього чувака? НІ? Я точно за нього не голосував.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5812
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:15

  Hotab написав:
  jump написав:Дніпро
Вибух біля обласного тцк
3 трупака, поранені тцк і мєнти

що буде, коли повернуться бусифіковані і мордовані у підвалах тцк :shock:
ночі довгих ножів...

Нічого. За гроші кацапів чергові палії машин військових. З ідей там лише легкі гроші.

Але Бетон вже в відчаї, що готовий за кілька долярів підривати )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10779
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:20

  d44 написав:Новий президент повинен то тцк приструнити, то навпаки всіх мобілізувати, то кордони відкрити, то в сраку партнерів цілувати.
для тцк целый президент? Это деградация. Должны работать дем.институты в 1ю очередь Конституция. Если президент будет каждого струнить. Границы пусть откроют. Недоверять своему народу низко и подло. Я никуда не поеду у меня здесь куча дел. И женщины выехали не все. Мобилизовать всех предлагала надя савченко (2е видео в самом конце
viewtopic.php?p=5798681#p5798681). Уровень ее интеллекта мягко говоря...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 19:27, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26313
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11328113291133011331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77400
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 886546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7133)
14.12.2024 18:56
ТАСКОМБАНК (3675)
14.12.2024 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.