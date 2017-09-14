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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11328113291133011331>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00

Игорь Алексеевич

В недрах зарыты трлн. у.е. всякого богатства.


Давайте вы это кроме нас - ни-ко-му!!
Спасито конечно за доверие, но почему вы именно нам решили рассказать этот только вам известный секрет?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вас вже кидає в іншу сторону. Не очорняйте ситуацію надмірно. Така ситуація склалась тому що війна. Це ключова причина. Країни зменшують свободу під час війни - це нормально.

Так проблема в тому, що побудова диктатури почалась ще до 2022 року.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:11

  d44 написав:Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже.

А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:13

  Бетон написав:
То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного

Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці

А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?

ИМХО якщо
1) США відмовиться допомагати
2) весною (після 36 місяців) таки підуть в СЗЧ герої, на яких тримається вся оборона, то буде.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:14

  Дюрі-бачі написав:Так проблема в тому, що побудова диктатури почалась ще до 2022 року.

А 73% голосували за цього чувака? НІ? Я точно за нього не голосував.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:15

  Hotab написав:
  jump написав:Дніпро
Вибух біля обласного тцк
3 трупака, поранені тцк і мєнти

що буде, коли повернуться бусифіковані і мордовані у підвалах тцк :shock:
ночі довгих ножів...

Нічого. За гроші кацапів чергові палії машин військових. З ідей там лише легкі гроші.

Але Бетон вже в відчаї, що готовий за кілька долярів підривати )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:20

  d44 написав:Новий президент повинен то тцк приструнити, то навпаки всіх мобілізувати, то кордони відкрити, то в сраку партнерів цілувати.
для тцк целый президент? Это деградация. Должны работать дем.институты в 1ю очередь Конституция. Если президент будет каждого струнить. Границы пусть откроют. Недоверять своему народу низко и подло. Я никуда не поеду у меня здесь куча дел. И женщины выехали не все. Мобилизовать всех предлагала надя савченко (2е видео в самом конце
viewtopic.php?p=5798681#p5798681). Уровень ее интеллекта мягко говоря...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 19:27, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:24

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?

ИМХО якщо
1) США відмовиться допомагати
2) весною (після 36 місяців) таки підуть в СЗЧ герої, на яких тримається вся оборона, то буде.

А яке було ваше ИМХО рік тому, коли деякі(і я в тому числі) писали що потрібно домовлятись, а їх банили(напевно тому що сточили скарги)? Герої(на яких тримається вся оборона) мали вмирати ще рік поки ви формували своє ИМХО. Думати треба трішки наперед а не сьогоднішнім днем.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:29

  ЛАД написав:
  Water написав:Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?

В какой "той статье"?
Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки.
Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"?
Извинения будут?

Вибачте, але сьогодні я нормально цю статтю відкрив і прочитав. Зараз є питання до гугл перекладача, бо він перекладає на Украине. Згідно правопису саме в цьому випадку повинно буть в, спробую гуглу написать.
Water
 
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