Додано: Суб 14 гру, 2024 19:33

Wirująświatła написав: Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений. Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений.

нищета наступила не из-за сгоревших сбережений (у большинства эти "сбережения" образовались в последние 3 года, когда из-за отсутствия возможности потратить деньги на товары, несли деньги на сберкнижку.у меня на 1991г на сберкнижке было 16 тисяч (это моя заплата за 5 лет+премии), у родителей сгорело 4к и 6к (при том деньги на книжку зачислялись с 1990-по 1992г),если кто помнит, заплаты стали рости как на дрожжях (у меня в 1987-88 оклад был 132рубля, в 1989 уже 210, в 1991-420 рублей, с чего такая щедрость?нищета наступила после колапса ссср, когда предприятия-зарплаты задерживали всем и морякам, и портовикам и армии и таможне.Предприятия впк Украины остались без заказов (из рф) и стали закрываться, выжили только те, у которых в рф отсутствовали конкуренты (как говориться аналогов в рф нет).Помню, в 1992-93 люди годами не получали зарплату в мастерских порта, но...там остались токарные и фрезеровочные станки, и токари-фрезеровщики стали восстанавливать шаровые опоры и рулевые наконечники, делали самопальные тормозные колодки(наваривали), тысяч 10 у меня на японском авто прослужили.И этим кормили семью. На СРЗ даже нелегально открыли рихтовку-покраску авто (цеха все-равно пустовали).