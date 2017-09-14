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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11328113291133011331

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений.


нищета наступила не из-за сгоревших сбережений (у большинства эти "сбережения" образовались в последние 3 года, когда из-за отсутствия возможности потратить деньги на товары, несли деньги на сберкнижку.
у меня на 1991г на сберкнижке было 16 тисяч (это моя заплата за 5 лет+премии), у родителей сгорело 4к и 6к (при том деньги на книжку зачислялись с 1990-по 1992г),
если кто помнит, заплаты стали рости как на дрожжях (у меня в 1987-88 оклад был 132рубля, в 1989 уже 210, в 1991-420 рублей, с чего такая щедрость?

нищета наступила после колапса ссср, когда предприятия перешли на бартер -зарплаты задерживали всем и морякам, и портовикам и армии и таможне.
Предприятия впк Украины остались без заказов (из рф) и стали закрываться, выжили только те, у которых в рф отсутствовали конкуренты (как говориться аналогов в рф нет).
Помню, в 1992-93 люди годами не получали зарплату в мастерских порта, но...там остались токарные и фрезеровочные станки, и токари-фрезеровщики стали восстанавливать шаровые опоры и рулевые наконечники, делали самопальные тормозные колодки(наваривали), тысяч 10 у меня на японском авто прослужили.И этим кормили семью. На СРЗ даже нелегально открыли рихтовку-покраску авто (цеха все-равно пустовали).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:43

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?

В какой "той статье"?
Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки.
Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"?
Извинения будут?

Вибачте, але сьогодні я нормально цю статтю відкрив і прочитав. Зараз є питання до гугл перекладача, бо він перекладає на Украине. Згідно правопису саме в цьому випадку повинно буть в, спробую гуглу написать.


а у нас уже есть право на правописание кацапское? по их правописанию НА
переводите на украинский что бы было В
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:50

  tumos написав:
  fox767676 написав:Турок в Сирии 1%
Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?
И где коммеентарии Альянса ?

Какое количество туркоманов и где их анклавы в Сирии ?


не густо
навіть гагаузів(каракалпаків) в Молдові в % більше
так Ердоган може й Молдову анексувати

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Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 гру, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений

Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Дюрі-бачі
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