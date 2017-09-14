RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11329113301133111332>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений.


нищета наступила не из-за сгоревших сбережений (у большинства эти "сбережения" образовались в последние 3 года, когда из-за отсутствия возможности потратить деньги на товары, несли деньги на сберкнижку.
у меня на 1991г на сберкнижке было 16 тисяч (это моя заплата за 5 лет+премии), у родителей сгорело 4к и 6к (при том деньги на книжку зачислялись с 1990-по 1992г),
если кто помнит, заплаты стали рости как на дрожжях (у меня в 1987-88 оклад был 132рубля, в 1989 уже 210, в 1991-420 рублей, с чего такая щедрость?

нищета наступила после колапса ссср, когда предприятия перешли на бартер -зарплаты задерживали всем и морякам, и портовикам и армии и таможне.
Предприятия впк Украины остались без заказов (из рф) и стали закрываться, выжили только те, у которых в рф отсутствовали конкуренты (как говориться аналогов в рф нет).
Помню, в 1992-93 люди годами не получали зарплату в мастерских порта, но...там остались токарные и фрезеровочные станки, и токари-фрезеровщики стали восстанавливать шаровые опоры и рулевые наконечники, делали самопальные тормозные колодки(наваривали), тысяч 10 у меня на японском авто прослужили.И этим кормили семью. На СРЗ даже нелегально открыли рихтовку-покраску авто (цеха все-равно пустовали).
prodigy
 
Повідомлень: 11436
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3253 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:50

  tumos написав:
  fox767676 написав:Турок в Сирии 1%
Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?
И где коммеентарии Альянса ?

Какое количество туркоманов и где их анклавы в Сирии ?


не густо
навіть гагаузів(каракалпаків) в Молдові в % більше
так Ердоган може й Молдову анексувати

Зображення
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 гру, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 2456
З нами з: 13.06.20
Подякував: 329 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений

Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 29.07.22
Подякував: 752 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

tester7336
а у нас уже есть право на правописание кацапское? по их правописанию НА
переводите на украинский что бы было В

російську мову на московії не викладають?
Water
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:16

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?

В какой "той статье"?
Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки.
Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"?
Извинения будут?

Вибачте, але сьогодні я нормально цю статтю відкрив і прочитав. Зараз є питання до гугл перекладача, бо він перекладає на Украине. Згідно правопису саме в цьому випадку повинно буть в, спробую гуглу написать.


прикольна в нас модерація. відповідь на цей пост що В це українською а НА це кацапською когось з адмінив образило? чи то хтось пожалівся?
tester7336
 
Повідомлень: 712
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:18

  Water написав:tester7336
а у нас уже есть право на правописание кацапское? по их правописанию НА
переводите на украинский что бы было В

російську мову на московії не викладають?


так они давно у себя правописание изменили что бы писать НА.
у них же там пунктик по этому поводу.
tester7336
 
Повідомлень: 712
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:28

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.

Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.

Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня.

Оце настої пішли на форумі. Зашибісь!
Так і до капітуляції недалеко.
Прийти до путіна і сказати "давай дружити" :D :D А путін такий - ок.
Генератор "простих рішень" в дії.
"Просто перестати стріляти" - це ж прекрасна стратегія на 2025 рік. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5813
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:33

  d44 написав:
  andrijk777 написав:Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський.
Я не розумію що ви хочете мені довести?
Те що Зе поганий - ок, не заперечую.
Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як???
Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде.
ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

Для початку перестати красти і дати пенделя прокурорам ,поліції і ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, і іншим митникам з податківцями і судьями і місцевими чінушами
Снятый министр обороны под следствием і в СИЗО за крашанки па 17 и прочее или где-то в Куршавеле страдает? А іншіх "патріотів" крадіїв бюджетних коштів і хабарників
п.с. https://t.me/kindzadza_ua/12338 потужно
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3361
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:35

  andrijk777 написав:
  d44 написав:
  Wirująświatła написав:Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.

Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.

Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня.

Оце настої пішли на форумі. Зашибісь!
Так і до капітуляції недалеко.
Прийти до путіна і сказати "давай дружити" :D :D А путін такий - ок.
Генератор "простих рішень" в дії.
"Просто перестати стріляти" - це ж прекрасна стратегія на 2025 рік. :D


Прекрасна. Для любителів “лиш би не йти у військо”. Й не деелоїзовуватись.
Можливо, їх би навіть влаштувало, якби путлєрята щоночі когось витягували і тягнули на “підвал”? Головне аби % був маленький. Часточки %. І, крім того, це ж будуть всякі “правосєкі”, правда ж?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2441
З нами з: 24.08.10
Подякував: 114 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 20:41

  pesikot написав:
  Бетон написав:
То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного

Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці

А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )

Суд мені відмовив 9 грудня. При чому всі документи в порядку. Повний текст буде на протязі місяця.
Йду в апеляцію, але скоріше за все треба буде відвід колегії, бо є за що.
Адвокат в шоці. Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі. На мене за рік вилили бруду і брехні в залі суду як за все життя. Тцк б'ється на смерть, аби не дати мені дозвіл.
Потім касація.
Це ще мінімум рік.

Радуйся, що в мене все погано. Це повинно приносити всім щастя
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4073
З нами з: 17.12.22
Подякував: 118 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11329113301133111332>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77404
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 248270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 886553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3140)
14.12.2024 20:29
Ринок ОВДП (7133)
14.12.2024 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.