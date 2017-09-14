Wirująświatła написав:Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений.
нищета наступила не из-за сгоревших сбережений (у большинства эти "сбережения" образовались в последние 3 года, когда из-за отсутствия возможности потратить деньги на товары, несли деньги на сберкнижку. у меня на 1991г на сберкнижке было 16 тисяч (это моя заплата за 5 лет+премии), у родителей сгорело 4к и 6к (при том деньги на книжку зачислялись с 1990-по 1992г), если кто помнит, заплаты стали рости как на дрожжях (у меня в 1987-88 оклад был 132рубля, в 1989 уже 210, в 1991-420 рублей, с чего такая щедрость?
нищета наступила после колапса ссср, когда предприятия перешли на бартер -зарплаты задерживали всем и морякам, и портовикам и армии и таможне. Предприятия впк Украины остались без заказов (из рф) и стали закрываться, выжили только те, у которых в рф отсутствовали конкуренты (как говориться аналогов в рф нет). Помню, в 1992-93 люди годами не получали зарплату в мастерских порта, но...там остались токарные и фрезеровочные станки, и токари-фрезеровщики стали восстанавливать шаровые опоры и рулевые наконечники, делали самопальные тормозные колодки(наваривали), тысяч 10 у меня на японском авто прослужили.И этим кормили семью. На СРЗ даже нелегально открыли рихтовку-покраску авто (цеха все-равно пустовали).
prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений
Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Water написав:Це вам так Bloomberg написав? У вас є підписка і можете показать оригінал статті? А якщо у тій статті мова йде про щось інше, а не та тіпа цитата з якогось москальського сайту?
В какой "той статье"? Я привёл точную цитату из Bloomberg. Могу привести без перевода:
Ukraine’s steel output slumped to 6.2 million tons last year from more than 21 million tons before Russia’s invasion. The industry supplies products for the nation’s armed forces, but most of its output is designated for export, with the European Union its biggest market.
Статья открывается без подписки. Или, по-вашему, Bloomberg это "якийсь москальський сайт"? Извинения будут?
Вибачте, але сьогодні я нормально цю статтю відкрив і прочитав. Зараз є питання до гугл перекладача, бо він перекладає на Украине. Згідно правопису саме в цьому випадку повинно буть в, спробую гуглу написать.
прикольна в нас модерація. відповідь на цей пост що В це українською а НА це кацапською когось з адмінив образило? чи то хтось пожалівся?
Wirująświatła написав:Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.
Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.
Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня.
Оце настої пішли на форумі. Зашибісь! Так і до капітуляції недалеко. Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок. Генератор "простих рішень" в дії. "Просто перестати стріляти" - це ж прекрасна стратегія на 2025 рік.
andrijk777 написав:Зеленський також президент "вполне в соостветствии с законом". В законі чітко написано що вибори президента не проводяться поки воєнний стан. І приймав той закон не Зеленський. Я не розумію що ви хочете мені довести? Те що Зе поганий - ок, не заперечую. Те що Зе потрібно міняти - ок, я не заперечую. Як??? Те що Зе повинен піти - ок, хай йде, я тільки за. Але він не піде. ЩО?
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Для початку перестати красти і дати пенделя прокурорам ,поліції і ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, і іншим митникам з податківцями і судьями і місцевими чінушами Снятый министр обороны под следствием і в СИЗО за крашанки па 17 и прочее или где-то в Куршавеле страдает? А іншіх "патріотів" крадіїв бюджетних коштів і хабарників п.с. https://t.me/kindzadza_ua/12338 потужно
Wirująświatła написав:Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.
Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.
Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня.
Оце настої пішли на форумі. Зашибісь! Так і до капітуляції недалеко. Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок. Генератор "простих рішень" в дії. "Просто перестати стріляти" - це ж прекрасна стратегія на 2025 рік.
Прекрасна. Для любителів “лиш би не йти у військо”. Й не деелоїзовуватись. Можливо, їх би навіть влаштувало, якби путлєрята щоночі когось витягували і тягнули на “підвал”? Головне аби % був маленький. Часточки %. І, крім того, це ж будуть всякі “правосєкі”, правда ж?
Бетон написав: То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного
Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці
А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )
Суд мені відмовив 9 грудня. При чому всі документи в порядку. Повний текст буде на протязі місяця. Йду в апеляцію, але скоріше за все треба буде відвід колегії, бо є за що. Адвокат в шоці. Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі. На мене за рік вилили бруду і брехні в залі суду як за все життя. Тцк б'ється на смерть, аби не дати мені дозвіл. Потім касація. Це ще мінімум рік.
Радуйся, що в мене все погано. Це повинно приносити всім щастя