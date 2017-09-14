В усіх цивілізованих країнах на першому місці людина, дитина, пенсіонер. В Україні на першому місці, мова, віра, вишиванка, майдан, президент, депутати, корупція, тцкашники. Який народ, так цінності, я вибачаюсь зараз
Wirująświatła написав:Потом до развала страны и десятилетия нищеты из-за сгоревших сбережений.
нищета наступила не из-за сгоревших сбережений (у большинства эти "сбережения" образовались в последние 3 года, когда из-за отсутствия возможности потратить деньги на товары, несли деньги на сберкнижку. у меня на 1991г на сберкнижке было 16 тисяч (это моя заплата за 5 лет+премии), у родителей сгорело 4к и 6к (при том деньги на книжку зачислялись с 1990-по 1992г), если кто помнит, заплаты стали рости как на дрожжях (у меня в 1987-88 оклад был 132рубля, в 1989 уже 210, в 1991-420 рублей, с чего такая щедрость?
нищета наступила после колапса ссср, когда предприятия перешли на бартер -зарплаты задерживали всем и морякам, и портовикам и армии и таможне. Предприятия впк Украины остались без заказов (из рф) и стали закрываться, выжили только те, у которых в рф отсутствовали конкуренты (как говориться аналогов в рф нет). Помню, в 1992-93 люди годами не получали зарплату в мастерских порта, но...там остались токарные и фрезеровочные станки, и токари-фрезеровщики стали восстанавливать шаровые опоры и рулевые наконечники, делали самопальные тормозные колодки(наваривали), тысяч 10 у меня на японском авто прослужили.И этим кормили семью. На СРЗ даже нелегально открыли рихтовку-покраску авто (цеха все-равно пустовали).
И из за них тоже , мне дед ложил на книжку, в 1990 там біло где то около 10000 рублей , це 1-дно комнатная квартира в Днепре или жигуль, у 1992 це китайський спортивный костюм "сфетофор" на Металурге, тоесть, квартира=одежда
Бетон написав: То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного
Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці
А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )
Суд мені відмовив 9 грудня. При чому всі документи в порядку. Повний текст буде на протязі місяця. Йду в апеляцію, але скоріше за все треба буде відвід колегії, бо є за що. Адвокат в шоці. Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі. На мене за рік вилили бруду і брехні в залі суду як за все життя. Тцк б'ється на смерть, аби не дати мені дозвіл. Потім касація. Це ще мінімум рік.
Радуйся, що в мене все погано. Це повинно приносити всім щастя
Я справи вигравав самотужки , відкривши і почитавши статті ККУ і ЦКУ , адвокат не може щось зробити овер крім взяти у клієнта гроші і поділитися з судьею п.с. есть советский анекдот , примерно , сын молодой адвокат папе докладывает радостно что он выиграл дело в пользу Н, а папа ему в ответ что благодаря процессу Н(грошам) ты смог отучиться в институте
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 14 гру, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Оце настої пішли на форумі. Зашибісь! Так і до капітуляції недалеко. Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок. Генератор "простих рішень" в дії.
я не возражаю чтобы лично вы обороняли покровск. Там намечается большой пиздарез. А потом отбросили мкацапов на границы 1991. Если в дилемме люди vs территория мы выберем 2е, не будет ни того ни другого. Пока ещё относительно хорошее время для переговоров - неопределенность с трампом, высокая инфляция на рф и высокие потери за последний месяц у них же. При том что Покровск путену нахер не всрался, особенно разрушенный. Пусть объявит в своём в хуйлостане что Украина сдалась и успокоится. А когда Трамп определиться, чтобы не оказалось что помощь нам урезают, тогда путину точно не нужен будет наш гонец, он сам нового презедента вышлет, азирова или царёва.
andrijk777 написав:
d44 написав:Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже.
А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?
пока нет, но через полгода-год она может наступить. События развиваются быстро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 21:26, всього редагувалось 6 разів.
d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо. Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.
andrijk777 написав:Оце настої пішли на форумі. Зашибісь! Так і до капітуляції недалеко. Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок. Генератор "простих рішень" в дії.
я не возражаю чтобы лично вы обороняли покровск. Там намечается большой пиздарез. А потом отбросили мкацапов на границы 1991. Если в дилемме люди vs территория мы выберем 2е, не будет ни того ни другого. Пока ещё относительно хорошее время для переговоров - неопределенность с трампом, высокая инфляция на рф и высокие потери за последний месяц у них же. При том что Покровск путену нахер не всрался, особенно разрушенный. Пусть объявит в своём в хуйлостане что Украина сдалась и успокоится. Трамп определиться и чтобы не оказалось что помощь нам урезают, тогда путину точно не нужен будет наш гонец, он сам нового презедента вышлет, азирова или царёва.
А шо на Україні, подешевшало? Продукти звичайні у три рази - картопля , морква...., посміхалися шо в параше крашанки подорожчали, так вони вже у нас на базарі домашні па 90 грн., магазин 75...
The Spectactor: Почему на Украине не будет рождественского перемирия
Автор материала - журналистка Светлана Моренец
▪️В канун Рождества 1914 года британские и немецкие солдаты сложили оружие и пересекли траншеи, чтобы обменяться подарками, похоронить павших и даже сыграть в футбол — краткое и пронзительное перемирие на фоне ужасов Первой мировой войны.
▪️На этой неделе Виктор Орбан из Венгрии попытался повторить этот дух доброй воли, предложив символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Он позвонил Владимиру Путину, поговорил с ним в течение часа, а затем объединился с Кремлем, чтобы свалить вину за отказ от рождественского перемирия на Владимира Зеленского. Так что же произошло на самом деле?
▪️Горячий обмен мнениями начался после того, как Зеленский обрушился на Орбана за то, что тот обсуждает конфликт с Путиным за спиной Украины. Он отметил венгерского премьера на сайте X и сказал: «Мы все надеемся, что [Орбан] хотя бы не будет звонить Асаду в Москву, чтобы послушать его часовые лекции».
▪️Венгерский премьер обиделся, заявив, что Зеленский «явно отверг» рождественское перемирие, не упомянув о реакции Путина на это предложение. Кремль быстро выпустил заявление, в котором также переложил вину на Украину.
▪️Но Зеленский не мог отвергнуть то, о чем не знал. Дмитрий Литвин, его советник, сказал, что венгерская сторона ничего не обсуждала с Киевом. «Как всегда, Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее в каком-либо качестве», — сказал Литвин. «Нам нужен реальный мир, а не пиар-акции, и твердые гарантии безопасности, а не пустые разговоры». Он добавил, что Украина ведет переговоры о крупном обмене пленными до конца года и что Орбан не принимал в них участия.
▪️Прекращение огня — это последнее, чего сейчас хочет Путин. До 2000 российских солдат в день получают ранения или погибают, пытаясь вытеснить украинцев из Курской области и занять как можно больше территории до вступления в должность Дональда Трампа.
▪️Жертвы окупаются: В прошлом месяце российские войска захватили в пять раз больше территории, чем за весь прошлый год, так почему же он должен их останавливать?
▪️Судьба Покровска, города в Донецкой области, подарившего миру мелодию из «Коляды», висит на волоске. В Покровске была прекращена подача газа, а крупнейший на Украине производитель стали остановил работу на гольном заводе в связи с приближением российских войск.
▪️Десять лет назад Украина потеряла 80% своих угольных месторождений, когда Москва взяла под контроль часть Донецкой и Луганской областей, что сделало Покровск основным источником коксующегося угля. Когда город падет, производство стали на Украине сократится вдвое, что серьезно скажется на производстве оружия.
▪️Россия прекратит боевые действия и начнет переговоры только в том случае, если Киев примет «ситуацию на местах» и условия, выдвинутые Путиным в июне, согласно заявлению российского МИД. Зеленского просят вывести войска из четырех украинских регионов, и отказаться от планов вступления в НАТО. Все западные санкции должны быть сняты.
▪️Пока эти условия не будут выполнены — или пока Трамп не найдет способ принудить Путина к переговорам — бои в окопах и российские ракетные удары будут продолжаться, даже когда весь остальной мир будет петь колядки. Орбан прав только в одном: это, без сомнения, самые опасные недели конфликта. #Украина #Мнение