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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1133011331113321133311334>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:08

  Игорь Алексеевич написав:Мы тоже без оружия будем убивать рашу словом - паляниця

https://t.me/kindzadza_chat/42075
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:14

  Бетон написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:
То все іпсо. То вони самі впали від епілепсії. Ви ж самі казали, що вона буває. Недообстежили. Нічого страшного

Бетон, середина грудня, а ти ще в України пишешь дурниці

А обіцяв в грудні переїхати в "дешеву" Польщу, 31.12 я тобі нагадую )

Суд мені відмовив 9 грудня. При чому всі документи в порядку. Повний текст буде на протязі місяця.
Йду в апеляцію, але скоріше за все треба буде відвід колегії, бо є за що.
Адвокат в шоці. Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі. На мене за рік вилили бруду і брехні в залі суду як за все життя. Тцк б'ється на смерть, аби не дати мені дозвіл.
Потім касація.
Це ще мінімум рік.

Радуйся, що в мене все погано. Це повинно приносити всім щастя

Я справи вигравав самотужки , відкривши і почитавши статті ККУ і ЦКУ , адвокат не може щось зробити овер крім взяти у клієнта гроші і поділитися з судьею
п.с. есть советский анекдот , примерно , сын молодой адвокат папе докладывает радостно что он выиграл дело в пользу Н, а папа ему в ответ что благодаря процессу Н(грошам) ты смог отучиться в институте
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 14 гру, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:17

  andrijk777 написав:Оце настої пішли на форумі. Зашибісь!
Так і до капітуляції недалеко.
Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок.
Генератор "простих рішень" в дії.
я не возражаю чтобы лично вы обороняли покровск. Там намечается большой пиздарез. А потом отбросили мкацапов на границы 1991.
Если в дилемме люди vs территория мы выберем 2е, не будет ни того ни другого. Пока ещё относительно хорошее время для переговоров - неопределенность с трампом, высокая инфляция на рф и высокие потери за последний месяц у них же. При том что Покровск путену нахер не всрался, особенно разрушенный. Пусть объявит в своём в хуйлостане что Украина сдалась и успокоится. А когда Трамп определиться, чтобы не оказалось что помощь нам урезают, тогда путину точно не нужен будет наш гонец, он сам нового презедента вышлет, азирова или царёва.
  andrijk777 написав:
  d44 написав:Що президент повинен зберегти рештки України ніхто не каже.

А що в нас така прям катастрофічна ситуація що лишається тільки "зберегти рештки України"?

пока нет, но через полгода-год она может наступить. События развиваются быстро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 14 гру, 2024 21:26, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:19

  d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо.
Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:30

  Wirująświatła написав:
  andrijk777 написав:Оце настої пішли на форумі. Зашибісь!
Так і до капітуляції недалеко.
Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок.
Генератор "простих рішень" в дії.
я не возражаю чтобы лично вы обороняли покровск. Там намечается большой пиздарез. А потом отбросили мкацапов на границы 1991.
Если в дилемме люди vs территория мы выберем 2е, не будет ни того ни другого. Пока ещё относительно хорошее время для переговоров - неопределенность с трампом, высокая инфляция на рф и высокие потери за последний месяц у них же. При том что Покровск путену нахер не всрался, особенно разрушенный. Пусть объявит в своём в хуйлостане что Украина сдалась и успокоится. Трамп определиться и чтобы не оказалось что помощь нам урезают, тогда путину точно не нужен будет наш гонец, он сам нового презедента вышлет, азирова или царёва.

А шо в Україні, подешевшало?
Продукти звичайні у три рази - картопля , морква...., посміхалися шо в параше крашанки подорожчали, так вони вже у нас на базарі домашні па 90 грн., магазин 75...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 14 гру, 2024 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:31

The Spectactor: Почему на Украине не будет рождественского перемирия

Автор материала - журналистка Светлана Моренец

▪️В канун Рождества 1914 года британские и немецкие солдаты сложили оружие и пересекли траншеи, чтобы обменяться подарками, похоронить павших и даже сыграть в футбол — краткое и пронзительное перемирие на фоне ужасов Первой мировой войны.

▪️На этой неделе Виктор Орбан из Венгрии попытался повторить этот дух доброй воли, предложив символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Он позвонил Владимиру Путину, поговорил с ним в течение часа, а затем объединился с Кремлем, чтобы свалить вину за отказ от рождественского перемирия на Владимира Зеленского. Так что же произошло на самом деле?

▪️Горячий обмен мнениями начался после того, как Зеленский обрушился на Орбана за то, что тот обсуждает конфликт с Путиным за спиной Украины. Он отметил венгерского премьера на сайте X и сказал: «Мы все надеемся, что [Орбан] хотя бы не будет звонить Асаду в Москву, чтобы послушать его часовые лекции».

▪️Венгерский премьер обиделся, заявив, что Зеленский «явно отверг» рождественское перемирие, не упомянув о реакции Путина на это предложение. Кремль быстро выпустил заявление, в котором также переложил вину на Украину.

▪️Но Зеленский не мог отвергнуть то, о чем не знал. Дмитрий Литвин, его советник, сказал, что венгерская сторона ничего не обсуждала с Киевом. «Как всегда, Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее в каком-либо качестве», — сказал Литвин. «Нам нужен реальный мир, а не пиар-акции, и твердые гарантии безопасности, а не пустые разговоры». Он добавил, что Украина ведет переговоры о крупном обмене пленными до конца года и что Орбан не принимал в них участия.

▪️Прекращение огня — это последнее, чего сейчас хочет Путин. До 2000 российских солдат в день получают ранения или погибают, пытаясь вытеснить украинцев из Курской области и занять как можно больше территории до вступления в должность Дональда Трампа.

▪️Жертвы окупаются: В прошлом месяце российские войска захватили в пять раз больше территории, чем за весь прошлый год, так почему же он должен их останавливать?

▪️Судьба Покровска, города в Донецкой области, подарившего миру мелодию из «Коляды», висит на волоске. В Покровске была прекращена подача газа, а крупнейший на Украине производитель стали остановил работу на гольном заводе в связи с приближением российских войск.

▪️Десять лет назад Украина потеряла 80% своих угольных месторождений, когда Москва взяла под контроль часть Донецкой и Луганской областей, что сделало Покровск основным источником коксующегося угля. Когда город падет, производство стали на Украине сократится вдвое, что серьезно скажется на производстве оружия.

▪️Россия прекратит боевые действия и начнет переговоры только в том случае, если Киев примет «ситуацию на местах» и условия, выдвинутые Путиным в июне, согласно заявлению российского МИД. Зеленского просят вывести войска из четырех украинских регионов, и отказаться от планов вступления в НАТО. Все западные санкции должны быть сняты.

▪️Пока эти условия не будут выполнены — или пока Трамп не найдет способ принудить Путина к переговорам — бои в окопах и российские ракетные удары будут продолжаться, даже когда весь остальной мир будет петь колядки. Орбан прав только в одном: это, без сомнения, самые опасные недели конфликта. #Украина #Мнение

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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:35

  Vadim_ написав:А шо на Україні, подешевшало?
аренда квартир
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:40

  fox767676 написав:
  tumos написав:
  fox767676 написав:Турок в Сирии 1%
Єрдоган что собрался єтнические чистки проводить ?
И где коммеентарии Альянса ?

Какое количество туркоманов и где их анклавы в Сирии ?


не густо
навіть гагаузів(каракалпаків) в Молдові в % більше
так Ердоган може й Молдову анексувати



Пишут, что точной оценки нет. Предлагаемые в разных источниках значения - 200 тыс (наверное не густо); 500 тыс - 3.5 млн; 1 млн - 3,5 млн; 1,5 млн - 3,5 млн; 5%-20% от населения. И как я понимаю места проживания - земли, которые граничат с Турцией.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 14 гру, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:40

Маркус, частина VI, дуже важка і гнітуча

https://youtu.be/OZU5WaWEX0w

про контр-наступ
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:В деревнях почти везде тоже. Услышать хорошую украинскую речь можно было редко. Простите, но на западе тоже часто не укр. мова

зато зкацапемовленням було добре, а тепер ЛАДів щимять "цинічні бендери", верещали щоб прішол і защітіл нетойчєлюсний мір


Ви припинили контакти з усіма нетойчєлюсними родичами ?
чи каракалпаки та гагаузи поза правил?

Рашид Тазитдинович Мухаев
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