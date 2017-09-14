The Spectactor: Почему на Украине не будет рождественского перемирия



Автор материала - журналистка Светлана Моренец



▪️В канун Рождества 1914 года британские и немецкие солдаты сложили оружие и пересекли траншеи, чтобы обменяться подарками, похоронить павших и даже сыграть в футбол — краткое и пронзительное перемирие на фоне ужасов Первой мировой войны.



▪️На этой неделе Виктор Орбан из Венгрии попытался повторить этот дух доброй воли, предложив символическое рождественское перемирие и обмен пленными между Россией и Украиной. Он позвонил Владимиру Путину, поговорил с ним в течение часа, а затем объединился с Кремлем, чтобы свалить вину за отказ от рождественского перемирия на Владимира Зеленского. Так что же произошло на самом деле?



▪️Горячий обмен мнениями начался после того, как Зеленский обрушился на Орбана за то, что тот обсуждает конфликт с Путиным за спиной Украины. Он отметил венгерского премьера на сайте X и сказал: «Мы все надеемся, что [Орбан] хотя бы не будет звонить Асаду в Москву, чтобы послушать его часовые лекции».



▪️Венгерский премьер обиделся, заявив, что Зеленский «явно отверг» рождественское перемирие, не упомянув о реакции Путина на это предложение. Кремль быстро выпустил заявление, в котором также переложил вину на Украину.



▪️Но Зеленский не мог отвергнуть то, о чем не знал. Дмитрий Литвин, его советник, сказал, что венгерская сторона ничего не обсуждала с Киевом. «Как всегда, Украина не уполномочивала Венгрию представлять ее в каком-либо качестве», — сказал Литвин. «Нам нужен реальный мир, а не пиар-акции, и твердые гарантии безопасности, а не пустые разговоры». Он добавил, что Украина ведет переговоры о крупном обмене пленными до конца года и что Орбан не принимал в них участия.



▪️Прекращение огня — это последнее, чего сейчас хочет Путин. До 2000 российских солдат в день получают ранения или погибают, пытаясь вытеснить украинцев из Курской области и занять как можно больше территории до вступления в должность Дональда Трампа.



▪️Жертвы окупаются: В прошлом месяце российские войска захватили в пять раз больше территории, чем за весь прошлый год, так почему же он должен их останавливать?



▪️Судьба Покровска, города в Донецкой области, подарившего миру мелодию из «Коляды», висит на волоске. В Покровске была прекращена подача газа, а крупнейший на Украине производитель стали остановил работу на гольном заводе в связи с приближением российских войск.



▪️Десять лет назад Украина потеряла 80% своих угольных месторождений, когда Москва взяла под контроль часть Донецкой и Луганской областей, что сделало Покровск основным источником коксующегося угля. Когда город падет, производство стали на Украине сократится вдвое, что серьезно скажется на производстве оружия.



▪️Россия прекратит боевые действия и начнет переговоры только в том случае, если Киев примет «ситуацию на местах» и условия, выдвинутые Путиным в июне, согласно заявлению российского МИД. Зеленского просят вывести войска из четырех украинских регионов, и отказаться от планов вступления в НАТО. Все западные санкции должны быть сняты.



▪️Пока эти условия не будут выполнены — или пока Трамп не найдет способ принудить Путина к переговорам — бои в окопах и российские ракетные удары будут продолжаться, даже когда весь остальной мир будет петь колядки. Орбан прав только в одном: это, без сомнения, самые опасные недели конфликта. #Украина #Мнение



