Оптимістично на противагу, так би мовити. https://m.youtube.com/watch?v=kd0fbtKqW-E Місяць підготовки саме на виконання окремого цього завдання в повністю схожих умовах ...особисто комбриг декілька разів спілкувався. 4 штурмовика Хартії за підтримки техніки з великокаліберним кулеметом захоплюють бліндаж з двома рашистами в лісі. 22-річний звільнившийся курсант-танкіст командир цих двох двійок.
А потім утримання бліндажу нашою двійкою чотири доби з дроном контролем на ксп.
За такого рівня усього (відношення, забезпечення, підготовки, організації), то ... Перемога. І черги бажаючих навіть в штурмовики.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 гру, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо. Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.
Там где хочется жить дорожает А там где и ремонт свежий,и новострой, и локация норм - только за уе и снимешь Даже если машину под домом надо парковать двумя колёсами на газоне, а двумя - на полосе проезжей части