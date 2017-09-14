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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11331113321133311334>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:57

  greenozon написав:Маркус, частина VI, дуже важка і гнітуча

https://youtu.be/OZU5WaWEX0w

про контр-наступ

Оптимістично на противагу, так би мовити.
https://m.youtube.com/watch?v=kd0fbtKqW-E
Місяць підготовки саме на виконання окремого цього завдання в повністю схожих умовах ...особисто комбриг декілька разів спілкувався.
4 штурмовика Хартії за підтримки техніки з великокаліберним кулеметом захоплюють бліндаж з двома рашистами в лісі.
22-річний звільнившийся курсант-танкіст командир цих двох двійок.

А потім утримання бліндажу нашою двійкою чотири доби з дроном контролем на ксп.

За такого рівня усього (відношення, забезпечення, підготовки, організації), то ... Перемога. І черги бажаючих навіть в штурмовики.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 14 гру, 2024 21:58, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:58

  Сибарит написав:
  d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?

Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо.
Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.

За кого по Вашеиу надо было голосовать в 2019?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:59

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:А шо на Україні, подешевшало?
аренда квартир

Там где хочется жить дорожает
А там где и ремонт свежий,и новострой, и локация норм - только за уе и снимешь
Даже если машину под домом надо парковать двумя колёсами на газоне, а двумя - на полосе проезжей части
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:05

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:А шо на Україні, подешевшало?
аренда квартир

Де , у Бахмуті чі Курахово?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:23

  Vadim_ написав:
Пан барабашов , Ваш текст специфичен, я узнаю не глядя на аватарку, но сложно читать и понять мысль , розтлумачьте?


....от мені дивовижно , нещодавно писали що спромоглись перемогти у суді почитав ККУ ЦКУ

.........."Я справи вигравав самотужки , відкривши і почитавши статті ККУ і ЦКУ ,"(орігінал)


.... а зараз пишете що земляка не розумієте....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:25

  холява написав:
  Vadim_ написав:
Пан барабашов , Ваш текст специфичен, я узнаю не глядя на аватарку, но сложно читать и понять мысль , розтлумачьте?


....от мені дивовижно , нещодавно писали що спромоглись перемогти у суді почитав ККУ ЦКУ

.........."Я справи вигравав самотужки , відкривши і почитавши статті ККУ і ЦКУ ,"(орігінал)


.... а зараз пишете що земляка не розумієте....

Мабуть не усі Холяви...
пишет он (барабашов)не грамматически
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 14 гру, 2024 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:26

Hotab

там мабуть обмеження алкоголю вже не спрацює
тільки глибока детоксикація через клізми, крапельниці, трансплантації та трудотерапію
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:37

  Vadim_ написав:
  холява написав:
  Vadim_ написав:
Пан барабашов , Ваш текст специфичен, я узнаю не глядя на аватарку, но сложно читать и понять мысль , розтлумачьте?


....от мені дивовижно , нещодавно писали що спромоглись перемогти у суді почитав ККУ ЦКУ

.........."Я справи вигравав самотужки , відкривши і почитавши статті ККУ і ЦКУ ,"(орігінал)


.... а зараз пишете що земляка не розумієте....

Мабуть не усі Холяви...
пишет он (барабашов)не грамматически



.....по перше ,,,,,,,,,,ви україньскою чи російскою мовою бездоганно вололдієте ?
.....по друге , ви самогонку настаюваюте на стіральному порошку чи шампуні "Садко -незванний гость " ?
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:40

А вечірнє шоу не гірше, ніж денне.
Жаль модератори кнопку тримають на пульсі))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 22:41

  Hotab написав:А вечірнє шоу не гірше, ніж денне.
Жаль модератори кнопку тримають на пульсі))



не налякай вадюлю
холява
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