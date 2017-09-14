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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 14 гру, 2024 23:02
холява написав:
.....по перше ,,,,,,,,,,ви україньскою чи російскою мовою бездоганно вололдієте ?
.....по друге , ви самогонку настаюваюте на стіральному порошку чи шампуні "Садко -
незванний гость " ?
А Вы гурман, массандра уже не вставляет?
Балакав з народження на мові але потім радянська середня школа изменила челюсть
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Vadim_
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