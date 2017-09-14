Бетон написав:Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі.
вы че первый раз в суде? ну считайте с вас сбили целку ))) наши суды и правосудие это с разных планет.
много раз был. что касается криминала, то наши суды до войны, на удивление, судили нормально. денег, правда я так и не получил, но ладно. а вот судейство с приходом зе команды это ж цирк. судья думает, что эта власть навечно.
Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм. Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте. Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
фокус-покус можете перевірити власноруч
провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 гру, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.
tester7336 написав:я не по поводу что кого видно. я по поводу что как можно требовать от гугла что бы он переводил не по правилам кацапии.
гугл має перекладати за правилами російської мови...
блин. так эти правила кацапы диктуют а не мы. вот по их правилам и переводят. это все равно что кацапы достанут украинский времен совка и начнут все везде править. типа то правильно а не так как у нас уже наизменяли.
навіть за правилами кацапскьої мови - В Україні. вони типу зараз просувають, що використовується НА, але норми правил не змінювались.
є англійська, а є американська англійська. може колись ми й почнемо встановлювати правила російської мови - за потреби. й вони могли б теж редагувати українську, але вони пішли шляхом - такої мови не існує, це діалект...
Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм. Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте. Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
ЛАД, коли перейдемо на звичні слова "москаль" або "кацап"?