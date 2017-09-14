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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11332113331133411335>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 23:11

  Бетон написав:Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі.


вы че первый раз в суде? ну считайте с вас сбили целку )))
наши суды и правосудие это с разных планет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 23:20

  tester7336 написав:
  Бетон написав:Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі.


вы че первый раз в суде? ну считайте с вас сбили целку )))
наши суды и правосудие это с разных планет.

много раз был.
что касается криминала, то наши суды до войны, на удивление, судили нормально. денег, правда я так и не получил, но ладно.
а вот судейство с приходом зе команды это ж цирк. судья думает, что эта власть навечно.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 23:37

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.


це що ? антисемітизм?

Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм.
Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте.
Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.


фокус-покус
можете перевірити власноруч

Зображення
провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 гру, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 23:41

  Бетон написав:а вот судейство с приходом зе команды это ж цирк. судья думает, что эта власть навечно.


в хозяйственных судах этот цирк был всегда. и во времена пороха еще больше усугубился после его недореформы. и просто уже прогрессировал все дальше.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:
  Shaman написав:
  tester7336 написав:я не по поводу что кого видно.
я по поводу что как можно требовать от гугла что бы он переводил не по правилам кацапии.

гугл має перекладати за правилами російської мови...

блин. так эти правила кацапы диктуют а не мы. вот по их правилам и переводят.
это все равно что кацапы достанут украинский времен совка и начнут все везде править.
типа то правильно а не так как у нас уже наизменяли.

навіть за правилами кацапскьої мови - В Україні. вони типу зараз просувають, що використовується НА, але норми правил не змінювались.

є англійська, а є американська англійська. може колись ми й почнемо встановлювати правила російської мови - за потреби. й вони могли б теж редагувати українську, але вони пішли шляхом - такої мови не існує, це діалект...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:07

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.

це що ? антисемітизм?

Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм.
Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте.
Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.

ЛАД, коли перейдемо на звичні слова "москаль" або "кацап"? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 00:29



морозимся чи миримся?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 01:01

"Україна - це не маріонеткова держава без власної обороноздатності, а країна, яка вирішила йти в Європу, у якої сильна демократія і дуже сильна армія, оснащена західною зброєю. Україна виживе, вона буде сильною - і має встановитися мир, який покладе край убивствам", - сказав канцлер.

При цьому, як зазначає BILD, Шольц знову повторив, що не готовий до передачі ЗСУ ракет великої дальності Taurus.
https://varta1.com.ua/news/sholts-zaiav ... 89173.html
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 01:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили?


Саме, я також вважаю що відміна заборони малаб бути, не зараз різко, але поступово, та і набагато раніше. І це б не спричинило масової міграції.
Але з іншої сторони у тримачів ізраїльського паспорта немає можливості поїхати в польщу і отримати статус укр за 10хв безкоштовно, і жити дехоч і навіть на -- збереження.
Одне діло так поїхати і зовсім інше, шукати роботу здалеку, просити запрошення, їхати в інше місто робити візу, вдодачу витратити на неї 70дол, потім їхати на роботу, слідкувати за своїми днями і легалізацією. Це зовсім разні справи, робити візу платно, безкоштовно і по безвізу.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 01:20

  BeneFuckTor написав:
  flyman написав:Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили?


Саме, я також вважаю що відміна заборони малаб бути, не зараз різко, але поступово, та і набагато раніше. І це б не спричинило масової міграції.
Але з іншої сторони у тримачів ізраїльського паспорта немає можливості поїхати в польщу і отримати статус укр за 10хв безкоштовно, і жити дехоч і навіть на -- збереження.
Одне діло так поїхати і зовсім інше, шукати роботу здалеку, просити запрошення, їхати в інше місто робити візу, вдодачу витратити на неї 70дол, потім їхати на роботу, слідкувати за своїми днями і легалізацією. Це зовсім разні справи, робити візу платно, безкоштовно і по безвізу.


В смысле что не так с Израилем ? У него длинный список стран для безвиза . В век удаленки и транснациональных корпораций занять себя на пару месяцев в новой стране - нет проблем. Восстановиться вместе с семьёй, родителями после шахедного птср ,пережить темные и хрлодные месяцы . Но нет , блядь надо чтобы все страдали , изображали незламность и " багати не видкупляться"
fox767676
 
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