Бетон написав:Він навіть не розуміє, як так в тупу можна виносити ухвалу. І що там можна написати в ухвалі.
вы че первый раз в суде? ну считайте с вас сбили целку ))) наши суды и правосудие это с разных планет.
много раз был. что касается криминала, то наши суды до войны, на удивление, судили нормально. денег, правда я так и не получил, но ладно. а вот судейство с приходом зе команды это ж цирк. судья думает, что эта власть навечно.
Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм. Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте. Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
фокус-покус можете перевірити власноруч
провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 гру, 2024 23:50, всього редагувалось 2 разів.
tester7336 написав:я не по поводу что кого видно. я по поводу что как можно требовать от гугла что бы он переводил не по правилам кацапии.
гугл має перекладати за правилами російської мови...
блин. так эти правила кацапы диктуют а не мы. вот по их правилам и переводят. это все равно что кацапы достанут украинский времен совка и начнут все везде править. типа то правильно а не так как у нас уже наизменяли.
навіть за правилами кацапскьої мови - В Україні. вони типу зараз просувають, що використовується НА, але норми правил не змінювались.
є англійська, а є американська англійська. може колись ми й почнемо встановлювати правила російської мови - за потреби. й вони могли б теж редагувати українську, але вони пішли шляхом - такої мови не існує, це діалект...
Дюрі-бачі написав:Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо.
це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм. Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте. Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
ЛАД, коли перейдемо на звичні слова "москаль" або "кацап"?
"Україна - це не маріонеткова держава без власної обороноздатності, а країна, яка вирішила йти в Європу, у якої сильна демократія і дуже сильна армія, оснащена західною зброєю. Україна виживе, вона буде сильною - і має встановитися мир, який покладе край убивствам", - сказав канцлер.
flyman написав:Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили?
Саме, я також вважаю що відміна заборони малаб бути, не зараз різко, але поступово, та і набагато раніше. І це б не спричинило масової міграції. Але з іншої сторони у тримачів ізраїльського паспорта немає можливості поїхати в польщу і отримати статус укр за 10хв безкоштовно, і жити дехоч і навіть на -- збереження. Одне діло так поїхати і зовсім інше, шукати роботу здалеку, просити запрошення, їхати в інше місто робити візу, вдодачу витратити на неї 70дол, потім їхати на роботу, слідкувати за своїми днями і легалізацією. Це зовсім разні справи, робити візу платно, безкоштовно і по безвізу.
flyman написав:Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили?
Саме, я також вважаю що відміна заборони малаб бути, не зараз різко, але поступово, та і набагато раніше. І це б не спричинило масової міграції. Але з іншої сторони у тримачів ізраїльського паспорта немає можливості поїхати в польщу і отримати статус укр за 10хв безкоштовно, і жити дехоч і навіть на -- збереження. Одне діло так поїхати і зовсім інше, шукати роботу здалеку, просити запрошення, їхати в інше місто робити візу, вдодачу витратити на неї 70дол, потім їхати на роботу, слідкувати за своїми днями і легалізацією. Це зовсім разні справи, робити візу платно, безкоштовно і по безвізу.
В смысле что не так с Израилем ? У него длинный список стран для безвиза . В век удаленки и транснациональных корпораций занять себя на пару месяцев в новой стране - нет проблем. Восстановиться вместе с семьёй, родителями после шахедного птср ,пережить темные и хрлодные месяцы . Но нет , блядь надо чтобы все страдали , изображали незламность и " багати не видкупляться"