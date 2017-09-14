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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 15 гру, 2024 01:32
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
в тому то й діло, що олігархи в нас не є єдиною групою, їх декілька і вони конкурують між собою (всі ці Донецькі, Дніпровські, нові) і це дає нам шанс...
andrijk777 написав:
Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
100% будують. Зокрема, той же телемарафон як спроба контролю медіа.
Але просто руки криві, а темпи значно вищі ніж в сусідів (те, що вони будували 20 років в нас хочуть за 5) і тому будується недодиктатура дуже нестійка.
1. Контроль медиа это, конечно признак диктатуры. но не единственный и не главный.
2. Остальные каналы не закрыты, всего только не допущены на телемарафон. В кабельном ТВ они спокойно вещают. Не знаю как в эфирном.
3. Тут писали, что свобода слова в интернете и то, что в инете свободно кроют матом и президента, и правительство, не показатель. Ещё какой показатель! Или вы не читали, как в РФ дают приличные сроки всего лишь за перепост чего-то "нехорошего"? Думаю, в Китае тоже за ругань в адрес Си по головке не погладят.
По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура.
То, что у нас, даже близко не тянет.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 01:43
Water написав:
........
Вибачте, але сьогодні я нормально цю статтю відкрив і прочитав. Зараз є питання до гугл перекладача, бо він перекладає на
Украине. Згідно правопису саме в цьому випадку повинно буть в
, спробую гуглу написать.
Спасибо!
Вы укрепили мою веру в человечество.
P.s. С "на" не тратьте силы. Гугл на русский так переводит всегда.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 01:49
Дюрі-бачі написав: prodigy написав:
нищета наступила не из-за сгоревших сбережений
Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 01:50
andrijk777 написав: d44 написав: Wirująświatła написав:
Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.
Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.
Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня.
Оце настої пішли на форумі. Зашибісь!
Так і до капітуляції недалеко.
Прийти до путіна і сказати "давай дружити"
А путін такий - ок.
Генератор "простих рішень" в дії.
"Просто перестати стріляти" - це ж прекрасна стратегія на 2025 рік.
Ваши предложения?
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Додано: Нед 15 гру, 2024 01:56
Сибарит написав: d44 написав:
А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо.
Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.
Ну, тут было предложение - Иисуса Христа.
Он бы и совершил чудо.
Жаль, правда , он вознёсся, придётся ждать второго Пришествия.
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