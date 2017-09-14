Додано: Нед 15 гру, 2024 04:28

ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: prodigy написав: нищета наступила не из-за сгоревших сбережений нищета наступила не из-за сгоревших сбережений

Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди. Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.

Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР. Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.

Я ту ситуацию хорошо помнюОтлично дажеКак вы преодолели 2 января 92года, когда "советская" "докторская" стала стоить в гос! магазинах вместо 9.50рэ/кг 99купонов/кило и поэтому лежала свободно, а ваша зарплата за январь и вклады с заначками на 10 соответсвенно никто не умножил?Остальные госцены подтянулись соответственно, базарные ещё весь 91й динамично галопировали и не были заточены под зарплату 500-600рэ у моих родителей, "Солому" сапоги папа помню перед путчем за 1800 купил и без примерки толком и потом пришлось продавать, жали.ПыСы.Нормальные люди у нас с Озёрки, те что "спекулировали", а точнее сами шапки,куртки и шубы изготовляли с 87года, стояли ночью в очереди под ювелирками чтоб купить хоть какой то хлам 583й,аммортизируя заработанноеДоллары в свободной продаже без статьи появиоись только летом и курс был уже около 250ти вместо 90-100 даже на новый 92й год.Про курс 5 в 87м, 10 в 89м и 15-20 в 90м вы же наверно в курсе были хотя бы из "Огонька" и прочей не сильно партийно-зашоренной прессы?