_hunter написав:вот те ваши олигархи - и есть часть этой группы
в тому то й діло, що олігархи в нас не є єдиною групою, їх декілька і вони конкурують між собою (всі ці Донецькі, Дніпровські, нові) і це дає нам шанс...
andrijk777 написав:Та не будують вони диктатуру, вони просто використовують ситуацію яка склалась.
100% будують. Зокрема, той же телемарафон як спроба контролю медіа. Але просто руки криві, а темпи значно вищі ніж в сусідів (те, що вони будували 20 років в нас хочуть за 5) і тому будується недодиктатура дуже нестійка.
1. Контроль медиа это, конечно признак диктатуры. но не единственный и не главный. 2. Остальные каналы не закрыты, всего только не допущены на телемарафон. В кабельном ТВ они спокойно вещают. Не знаю как в эфирном. 3. Тут писали, что свобода слова в интернете и то, что в инете свободно кроют матом и президента, и правительство, не показатель. Ещё какой показатель! Или вы не читали, как в РФ дают приличные сроки всего лишь за перепост чего-то "нехорошего"? Думаю, в Китае тоже за ругань в адрес Си по головке не погладят. По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура. То, что у нас, даже близко не тянет.
Water написав:........ Вибачте, але сьогодні я нормально цю статтю відкрив і прочитав. Зараз є питання до гугл перекладача, бо він перекладає на Украине. Згідно правопису саме в цьому випадку повинно буть в, спробую гуглу написать.
Спасибо! Вы укрепили мою веру в человечество.
P.s. С "на" не тратьте силы. Гугл на русский так переводит всегда.
prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений
Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.
Wirująświatła написав:Поехать к путину и сказать агов харэ воевать давайте дружить.
Пусть даже условия дружбы будут галимые, пу не вечный возможно преемник будет адекватнее и условия подрехтуем.
Я вас підтримую, але все що чую навкруг це якась маячня.
Оце настої пішли на форумі. Зашибісь! Так і до капітуляції недалеко. Прийти до путіна і сказати "давай дружити" А путін такий - ок. Генератор "простих рішень" в дії. "Просто перестати стріляти" - це ж прекрасна стратегія на 2025 рік.
d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо. Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.
Ну, тут было предложение - Иисуса Христа. Он бы и совершил чудо. Жаль, правда , он вознёсся, придётся ждать второго Пришествия.
prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений
Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.
Я ту ситуацию хорошо помню Отлично даже Как вы преодолели 2 января 92года, когда "советская" "докторская" стала стоить в гос! магазинах вместо 9.50рэ/кг 99купонов/кило и поэтому лежала свободно, а ваша зарплата за январь и вклады с заначками на 10 соответсвенно никто не умножил? Остальные госцены подтянулись соответственно, базарные ещё весь 91й динамично галопировали и не были заточены под зарплату 500-600рэ у моих родителей, "Солому" сапоги папа помню перед путчем за 1800 купил и без примерки толком и потом пришлось продавать, жали. ПыСы.Нормальные люди у нас с Озёрки, те что "спекулировали", а точнее сами шапки,куртки и шубы изготовляли с 87года, стояли ночью в очереди под ювелирками чтоб купить хоть какой то хлам 583й,аммортизируя заработанное Доллары в свободной продаже без статьи появиоись только летом и курс был уже около 250ти вместо 90-100 даже на новый 92й год. Про курс 5 в 87м, 10 в 89м и 15-20 в 90м вы же наверно в курсе были хотя бы из "Огонька" и прочей не сильно партийно-зашоренной прессы?
барабашов а кожаные куртки? Коллективная шизофрения была, денег стоили космос, дороже только видаки. У меня подружка бредила кож.курткой, а видак сразу же означал статус и огромный выбор друзей / подруг. Хуже чем дикари были. За импортную шмотку могли душу продать. Тьпфу даже вспоминать противно. А как джинсы варили в кипятке с хлоркой?
Wirująświatła написав:барабашов а кожаные куртки? Коллективная шизофрения была, денег стоили космос, дороже только видаки. У меня подружка бредила кож.курткой, а видак сразу же означал статус и огромный выбор друзей / подруг. Хуже чем дикари были. За импортную шмотку могли душу продать. Тьпфу даже вспоминать противно. А как джинсы варили в кипятке с хлоркой?
Варили по нищете те что шли жёсткие из нетёртого материала и как правило либо пошива Иваново либо индийские Райфл и Монтану за250рэ в начале перестройки никто не варил Куртки - тема!!! Подключился поздно, брат харчами занимался и не давал ссуду, но потом как развернулись! Жалко только не в премиум сегменте где люди порвав её или надоевшую сплавляли за копьё пролетариату и шли покупать новую за 350-450уе(до августа 98го, потом немного посыпалось всё)