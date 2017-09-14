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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11333113341133511336

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура.
То, что у нас, даже близко не тянет.

Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії.
В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.
Звісно, я тоді ще навіть до школи не ходив. Але чудово пам'ятаю, що у всіх родичів, крім діда-комуніста, була вдома коробка з доларами, дойчмарками і золотими перстнями з янтарем чи рубіном.

Та і мама розповідала "валютних туристів", які починаючи із 86-87 всі їздили у відрядження до Югославії чи Чехословаччини і привозили багато валюти, переважно дойчмарок, які можна було обмежено купити за "добові" по курсу 0,5 руб., а по цей бік кордону за ними стояла черга родичів, які хотіли купити по 2-3 рублі. Це було значно прибутковіше ніж возити спортивні костюми...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 10:56

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:нищета наступила не из-за сгоревших сбережений

Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.


-поперше, в країні існували стільки валюти, щоб її було можно безпечно купити і в дастатньої кількості, навіть в Ужгороді/Мукачево в локаціях наближених до кордону валюти майже не було(якщо ми говоримо не за 1995рік , а за 1989/91)

пояснюю ще раз, в ссср у людей небуло заощяджень аж до 1989 року (грошей ледь вистачок на життя), середня зарплата інженера було 120р, директор заводу(порту) мав оклад 250грн(+премії 100-150), тобто 400руб -це були шалені гроші

на "севері" (Магадан, Воркута) -800-1000руб (але там продукти завозили літаками, памятаю, що родич казав про 30руб за кг огірків), після 3 років повернувся без зубів і волосся.

Я тримав зарплату на "книжці", бо купувати валюту у 1989 не було потреби, хоч бармени на судні продавали дешево 2рубля за "дойчмарку" (але на пассажирському судні кожний пятий був стукач кгб, тому і не наважився), казали що у 1984 при Андропові, офіціанти викидали "чаєві" за борт(бо боялись отримати строк, якщо знайдут)

в 1990 мене перевели працювати на ро-ро, валюту в ссср ввозити було важко, треба було заполняти "декларацію". Задекларувавши 200-300 долл(ввезенної валюти), а був забовязан обновлювати "декларацію" кожні 3 місяці, бо вана мала строк валідності
і ходити до бухгатерії, і при стояти в черзі, носити з собою ці долари

ви навіть не уявляєте, щоб було, я би я продав цю валюту вам, чи валютчикам

а в 1991р коли запахло смаженим, наказав батькам купити валюти "на всі", вони не зрозуміли чому і купили "20 доларів", по перше -вони не знали як виглядають справжні долари, по друге стаття
Порушення правил про валютні операції · Порушення правил про валютні операції, а також спекуляція валютними цінностями або цінними паперами


стосовно вашого діда-ну втратив він 5-8к рублів, які отримав у 1990-1991 (коли курс долара став 15-20 руб. тобто максимально він втратив 500 дол.Це були гроші тільки на 1989-90 рік, коли однушка коштувала 1к дол, двушка 2к дол, трьошка 3-4к дол
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:05

  BeneFuckTor написав:
  flyman написав:Нам тут про Ізраїль в приклад. Що там із М1860 обмежили?


Саме, я також вважаю що відміна заборони малаб бути, не зараз різко, але поступово, та і набагато раніше. І це б не спричинило масової міграції.
Але з іншої сторони у тримачів ізраїльського паспорта немає можливості поїхати в польщу і отримати статус укр за 10хв безкоштовно, і жити дехоч і навіть на -- збереження.
Одне діло так поїхати і зовсім інше, шукати роботу здалеку, просити запрошення, їхати в інше місто робити візу, вдодачу витратити на неї 70дол, потім їхати на роботу, слідкувати за своїми днями і легалізацією. Це зовсім разні справи, робити візу платно, безкоштовно і по безвізу.

чому "видавлювати раба по капілі?" знову тримаємся заболотних скрепів?
тримачам ізр. паспорта навіщо їхати до Польщі, щоби що?
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:22

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:По-моему, вы слабо представляете себе, что такое диктатура.
То, что у нас, даже близко не тянет.

Дуже рідко коли диктатура одразу стає повноцінною диктатурою: просто гляньте як москалі поступово закручували гайки, чи як зараз в Грузії.
В нас теж все почалось ще в 2020 і поки що знаходиться десь на середині шляху.

«Спочатку вони прийшли…» (с)(тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:пояснюю ще раз, в ссср у людей небуло заощяджень аж до 1989 року (грошей ледь вистачок на життя), середня зарплата інженера було 120р, директор заводу(порту) мав оклад 250грн(+премії 100-150), тобто 400руб -це були шалені гроші

Дивно, я чув зовсім інші розповіді: люди їхали на заробітки, наприклад мама їхала копати буряки в Білорусь, а дід - фотографувати туристів десь в Сочі чи Поті і за одне літо привозили по 2-3 тис. рублів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:40

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.
Звісно, я тоді ще навіть до школи не ходив. Але чудово пам'ятаю, що у всіх родичів, крім діда-комуніста, була вдома коробка з доларами, дойчмарками і золотими перстнями з янтарем чи рубіном.

Та і мама розповідала "валютних туристів", які починаючи із 86-87 всі їздили у відрядження до Югославії чи Чехословаччини і привозили багато валюти, переважно дойчмарок, які можна було обмежено купити за "добові" по курсу 0,5 руб., а по цей бік кордону за ними стояла черга родичів, які хотіли купити по 2-3 рублі. Це було значно прибутковіше ніж возити спортивні костюми...


-стосовно коробки з доларами, яка стояла на столі, кожний бачив і грався доларами
-золоті персні з "рубіном" і досі валяються (після смерті матері), ніхто тих прекрас не бажає носити, бо радянський хлам і продати як "золотий лом" не варто, нехай лежать як память(янтар мав ціну десь 10-20руб за камінце), кільце з рубіном купили у 1979р у Вільнюсі за 150-170р (в Одесі було шаром покоти, тільки з підприлавку +20р)

-валютні туристи ніяк не їздили за кордон у 86-87, це сталося трошки попізже у 1988

ніяких "добових" туристи не отримували, бо воні туристи (за "путевку" мали готель/ харчування і все)

-добові мали моряки(22,5% від окладу , матрос 90р), рибаки(мали 7%, потім 14% від оклади, працівники Аєрофлоту (пілоти і бортпроводники), працювники офісів Морфлоту і Аєрофлоту (і то не валюту а сертіфікати для магазину "Березка", то чекі (але не ВТБ, а в торгсині), а інші)

-в СССР існував ліміт на вивоз радянських рублів -30р на людину, купюри мали бути номінацією на більше 10р (тобто 25р+5р не можна), вивозили 3*10р. Ці гроші міняли тільки "на пошті" на чеські крони, або югославські дінари і за місцеву валюту купляти товари, скажемо джинси коштували десь 60р (тобто одну пару джинсів змогли офіційно придбати 2 людини), так і джинси були не Лівайс, чешські.

громадяни ссср контрабандно вивозили радянські рублі (у нас на судні у жовтні 1987 коли везли 700 грузинів до Варни(4 дні) і Констанції(3дні) при обшуку вилучили більше 150 тисяч рублів, так це що знайшли. Потім грузини поміняли контробандні рублі на пошті на леви, купили у валютчиків валюту і за валюту в торгсині Варни купили відеомагнітофони Грюндиг (десь умовно 190-200 дойчмарок ціна).

стосовно "спортивних костюмів"
кожані стамбульскі куртки- давали прибуток від 1до3 , до 1до4. у торговати можна було безпечно. а скільки "валютчиків" загинуло за ці роки?

одна історія (за 1988р), на судні розповів товариш.
його дружина мала сербські коріння, у 1987р відновили контакти і в 1988р поїхали в гості з дружиною до Білграду, документи на виїзд робили 5 місяців (кгб не так швидко дає згоду), потім він забажав у Белграді придбати Волгу Газ24.
Поїхав сам по запрошенню сербів, мав при собі десь трохи дм і ще якийсь товари(часи командирські, фотокамеру Київ 88 ттл), продал весь товар і не вистачило ще 100-150дм (позичили серби), він купив 4х річну Волгу і поїхав на летній резині до Одеси у грудні 1988 (десь перед новим роком).
сказав, що до того роками їздив на шестьорке тестя, машина стояла во дворі і ніхто не звертав увагу, а як привіз волгу -почалися заздрощі, прокололи всі 4 колеса і не один раз (на другий раз він побачив хто це пакостить-бабуся років 70)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:57

  Дюрі-бачі написав:
  prodigy написав:пояснюю ще раз, в ссср у людей небуло заощяджень аж до 1989 року (грошей ледь вистачок на життя), середня зарплата інженера було 120р, директор заводу(порту) мав оклад 250грн(+премії 100-150), тобто 400руб -це були шалені гроші

Дивно, я чув зовсім інші розповіді: люди їхали на заробітки, наприклад мама їхала копати буряки в Білорусь, а дід - фотографувати туристів десь в Сочі чи Поті і за одне літо привозили по 2-3 тис. рублів.


за збір буряків платили 3р за день, бо бюряк коштував 3коп/кг (картопля 3-4коп), навіть 300 рублів за 2 місяця -це були великі гроші на 1987рік, якщо мова про 1990-91, то таке теж не можливо, 2 тисячі за 3 місяці важкої праці

у 1978р в колхозі "в трудовому таборі" збирав черешню, платили 8коп за кг, перший день
150кг, другий 120, третій 100кг, на четвертий вже не було не сил не бажання лазити по деревам (за місяць отримав десь 75-78 рублів), про фото туристів в Сочі (місцеві могли побити, забрати камеру і гроші)-теж малоімовірний бізнес (може дід в карти грав в поїздах з підставою), це більше правди? бо фотка коштувала макс 15коп(якщо носив печати в студію), а продати за 30коп макс

а за Поті -це взагалі смішно, Поті був танкерний порт, пассажирські судна не заходили (грязна вода в акваторії).
Кримсько-Кавказьска лінія була: Одеса-Батумі-Сочі(інколи)-Новоросійськ-Ялта-Севастополь(інколи)-Одеса.
якщо цікаво-читайте тут
https://shans.est.ua/ru/press/53364/

працював 2 роки на судні типу "Белоруссия" ( на фото Лайнер «Delphin», це моє судно
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:57

prodigy вам бы мемуары писать. А то ЛАДа послушать при совке все ходили строем и пели советские песни. Я ездил в шоптур в Польшу где то в 89-90. Официально танцевальный коллектив. Оплачивали поездку мы сами (вроде 300 руб емнип) валюты нам не меняли. Вывозили что угодно (то что на тот момент продавалось в магазинах). А продавалось ровно нихрена. Я неплохо продал 1000 поэтиленовых пакетов на 2 тыс злотых. Весили они под 30 кг и на каждом была реклама одного завода. На эти деньги можно было купить 20 джинсов мальвина, или 20 свитеров или 20 маек шанель, или 5 пар кроссовок (забыл название). Только беда у меня был список "заказов" что кому и почти все 2 тыс ушли на него. Потом уже заказы не брал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 11:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 11:58

  барабашов написав:Как вы преодолели 2 января 92года, когда "советская" "докторская" стала стоить в гос! магазинах вместо 9.50рэ/кг 99купонов/кило и поэтому лежала свободно, а ваша зарплата за январь и вклады с заначками на 10 соответсвенно никто не умножил?
Остальные госцены подтянулись соответственно, базарные ещё весь 91й динамично галопировали и не были заточены под зарплату 500-600рэ у моих родителей, "Солому" сапоги папа помню перед путчем за 1800 купил и без примерки толком и потом пришлось продавать, жали.

До дембеля было ещё 4 месяца и 5 дней...
Туфли Саламандер бело/серого (такого качества в дальнейшем не встречал, как кожа так и подошва)цвета купил в Саратове на стихийном рынке за 100 рублей(как сейчас помню, пачка 100шт. по 1 руб.) выданных в части на дембель
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