Додано: Нед 15 гру, 2024 11:40

Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР. Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР. Звісно, я тоді ще навіть до школи не ходив. Але чудово пам'ятаю, що у всіх родичів, крім діда-комуніста, була вдома коробка з доларами, дойчмарками і золотими перстнями з янтарем чи рубіном.



Та і мама розповідала "валютних туристів", які починаючи із 86-87 всі їздили у відрядження до Югославії чи Чехословаччини і привозили багато валюти, переважно дойчмарок, які можна було обмежено купити за "добові" по курсу 0,5 руб., а по цей бік кордону за ними стояла черга родичів, які хотіли купити по 2-3 рублі. Це було значно прибутковіше ніж возити спортивні костюми... Звісно, я тоді ще навіть до школи не ходив. Але чудово пам'ятаю, що у всіх родичів, крім діда-комуніста, була вдома коробка з доларами, дойчмарками і золотими перстнямиТа і мама розповідала "валютних туристів", які починаючи із 86-87 всі їздили у відрядження до Югославії чи Чехословаччини і привозили багато валюти, переважно дойчмарок, які можна було обмежено купити за "добові" по курсу 0,5 руб., а по цей бік кордону за ними стояла черга родичів, які хотіли купити по 2-3 рублі. Це було значно прибутковіше ніж возити спортивні костюми...

-стосовно коробки з доларами, яка стояла на столі, кожний бачив і грався доларами-золоті персні з "рубіном" і досі валяються (після смерті матері), ніхто тих прекрас не бажає носити, бо радянський хлам і продати як "золотий лом" не варто, нехай лежать як память(янтар мав ціну десь 10-20руб за камінце), кільце з рубіном купили у 1979р у Вільнюсі за 150-170р (в Одесі було шаром покоти, тільки з підприлавку +20р)-валютні туристи ніяк не їздили за кордон у 86-87, це сталося трошки попізже у 1988ніяких "добових" туристи не отримували, бо воні туристи (за "путевку" мали готель/ харчування і все)-добові мали моряки(22,5% від окладу , матрос 90р), рибаки(мали 7%, потім 14% від оклади, працівники Аєрофлоту (пілоти і бортпроводники), працювники офісів Морфлоту і Аєрофлоту (і то не валюту а сертіфікати для магазину "Березка", то чекі (але не ВТБ, а в торгсині), а інші)-в СССР існував ліміт на вивоз радянських рублів -30р на людину, купюри мали бути номінацією на більше 10р (тобто 25р+5р не можна), вивозили 3*10р. Ці гроші міняли тільки "на пошті" на чеські крони, або югославські дінари і за місцеву валюту купляти товари, скажемо джинси коштували десь 60р (тобто одну пару джинсів змогли офіційно придбати 2 людини), так і джинси були не Лівайс, чешські.громадяни ссср контрабандно вивозили радянські рублі (у нас на судні у жовтні 1987 коли везли 700 грузинів до Варни(4 дні) і Констанції(3дні) при обшуку вилучили більше 150 тисяч рублів, так це що знайшли. Потім грузини поміняли контробандні рублі на пошті на леви, купили у валютчиків валюту і за валюту в торгсині Варни купили відеомагнітофони Грюндиг (десь умовно 190-200 дойчмарок ціна).стосовно "спортивних костюмів"кожані стамбульскі куртки- давали прибуток від 1до3 , до 1до4. у торговати можна було безпечно. а скільки "валютчиків" загинуло за ці роки?одна історія (за 1988р), на судні розповів товариш.його дружина мала сербські коріння, у 1987р відновили контакти і в 1988р поїхали в гості з дружиною до Білграду, документи на виїзд робили 5 місяців (кгб не так швидко дає згоду), потім він забажав у Белграді придбати Волгу Газ24.Поїхав сам по запрошенню сербів, мав при собі десь трохи дм і ще якийсь товари(часи командирські, фотокамеру Київ 88 ттл), продал весь товар і не вистачило ще 100-150дм (позичили серби), він купив 4х річну Волгу і поїхав на летній резині до Одеси у грудні 1988 (десь перед новим роком).сказав, що до того роками їздив на шестьорке тестя, машина стояла во дворі і ніхто не звертав увагу, а як привіз волгу -почалися заздрощі, прокололи всі 4 колеса і не один раз (на другий раз він побачив хто це пакостить-бабуся років 70)