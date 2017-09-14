[quote="5798906:Wirująświatła"]барабашов а кожаные куртки? Коллективная шизофрения была, денег стоили космос, дороже только видаки. У меня подружка бредила кож.курткой, а видак сразу же означал статус и огромный выбор друзей / подруг. Хуже чем дикари были. За импортную шмотку могли душу продать. Тьпфу даже вспоминать противно. А как джинсы варили в кипятке с хлоркой?
я в 1986р почав зустрічатись з дівчиною, потім пійшов в рейс-вона вийшла заміж за курсанта (він ще навчався на 3 курсі, а я вже закінчив і працював), бо його батько електромеханік привіз з рейсу відеомагнітофон, о це так "багата родина".
Варені джинси перший раз побачив в Бремерхафені в СА (десь за 80 марок), в Стамбулі аналог купили по 12-15 марок.Навіть німцецькі туристи торбами купували турецький хлам і раділи, що дешево (хоч у 1987-88р якість було на порядок нижче), в Кушадаси ми купували турецькі речі (кожу)-якість майже як в Німеччині, а ціна в 1,5 дороже ніж в Стамбулі на "золотом ринку", але якісні. До речі, Німеччина і Італія (ще років 20 купували турецьку якісну кожу і шили гарні кожані вироби), десь після 1995, турки купували в Італії куртки-дивились викройки і копіювали, згодом самі навчились шити брендові товари (типу як китайці-коли робили репліки на японські/корейські товари, техніку, авто)
prodigy написав:я в 1986р почав зустрічатись з дівчиною, потім пійшов в рейс-вона вийшла заміж за курсанта (він ще навчався на 3 курсі, а я вже закінчив і працював), бо його батько електромеханік привіз з рейсу відеомагнітофон, о це так "багата родина".
вышла замуж за видак. Среди моего круга жениться стали после 2000х, но встречаться с парнем у которого видак или который ездит челноком в польшу хотели многие.
Как знакомились. Находили посредника (друг-подружка) который вызывал нужного парня "на разговор", где говорилось кто хочет встречаться и спрашивали его согласие. Иногда тот разговор был похож на разборки. Моего друга вызвала толпа из 5 человек старше нас. Я боялся что побъют или деньги сбивают. А потом он рассказал что они хотели. "Руку и сердце" предлагали с лёгкиими угрозами если он откажется то пожалеет. Романтика. Ценности тех лет.
с челноков тоже сбивали деньги поэтому дата выезда группы в польшу держалась в огромной тайне.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 12:28, всього редагувалось 5 разів.
Дюрі-бачі написав:Та і мама розповідала "валютних туристів", які починаючи із 86-87 всі їздили у відрядження до Югославії чи Чехословаччини і привозили багато валюти, переважно дойчмарок, які можна було обмежено купити за "добові" по курсу 0,5 руб., а по цей бік кордону за ними стояла черга родичів, які хотіли купити по 2-3 рублі. Це було значно прибутковіше ніж возити спортивні костюми...
prodigy написав:ніяких "добових" туристи не отримували, бо воні туристи (за "путевку" мали готель/ харчування і все)
В 90-91 рр. був "валютний туризм", коли відкривали візи в ту ж Югославію масово, тоді було можна на термін візи 5 діб поміняти 30$ вже комерційному 6 грн/$ (оце напевно "добові" у розумінні Дюрі-бачі), але базарний був 30 грн/$. Якраз їхали в прикордонні пункти по 5 осіб в машині, в тому числі на Закарпаття, міняли і отримували чуть не місячну зарплату за день. А з Югославії повивозили всі старі Волги.
З другого боку 88-92 рр. давав великі можливості для активних молодих людей, або для старих зі зв'язками.
Ой+ написав:В 90-91 рр. був "валютний туризм", коли відкривали візи в ту ж Югославію масово, тоді було можна на термін візи 5 діб поміняти 30$ вже комерційному 6 грн/$ (оце напевно "добові" у розумінні Дюрі-бачі),
Під добовими я мав на увазі саме добові. Ще раз перепитав схему: раз в місяць береш відрядження із роботи на 5 днів, там нараховували саме добові, десь 30 рублів, які міняли на 300 крон. А далі вже за ті крони можна було купити 60 дойчмарок чи 25$. Ще десь стільки ж власних рублів можна було поміняти, але курс був геть інший, десь вдвічі вищий.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 15 гру, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Дай Боже пам'яті, десь у 1986-1987 році трубопрокатний завод Карлаганка по бартеру отримав відеомагнітофони..., відеомагнітофон у той час мінявся на квартиру
видак и кож.куртка были 2 клинические истерии охватившие огромной кол-во молодых людей. Видеокамера (на плечо) стоила намного дороже, но никакого статуса владельцу не придавала, у соседа была, он снимал свадьбы, жил как церковная крыса в однушке с мебелью 60х годов и ламповым телеком. Ещё он был фотограф и вся квартира была как склад фотоувеличителей, бочков, ванночек, хим.реактивов с кислым запахом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:А джинсы могли 2 месяца продаваться
це залежить в того, де ви продаєте. я вже писав, що першій рік на пас.судні купував одяг для себе і міні.комбо. На другий рік у Лас-Пальмасі купив косметику десь на 50 дол, (набір -де 10 помад, 10 різних тіней), здав трошки в коміс в Одесі по 30р, потім по 28р, далі вже не брали. У мене залишилась коробка (10шт косметики) і я взяв її на всяк випадок до Мінську (це лютий 1989р), приніс до коміса-здав 2 набора- сказали 50р і гроші даємо на касі відразу, а запитали , чи є в мене ще. Я був з приятелем (він каже дві продав, зупинись). Люди з комісу пійшли за нами на вулицю (хрен знає що у них в голові), кажуть стійте-продайте нам.Ми пійшли в центр (там був такий "ринок" 2-3 жіночки з Польші продавала по 20р маленькі тіні(2шт в наборі), я показав одну свою коробочку-почалась штуханина, купували по 80р , потім крик "тікаймо, кгбісти" і всі побігли по кущам, добре що вмене були гроші(а якби впіймали-конфіскація, штраф, хлопнули візу?) тобто 80р у Мінську і 28р в Одесі (і то, треба 2 тижні чекати)
мабуть ваші друзі не здатні були до такого бізнесу (я теж не здатний )
prodigy написав:мабуть ваші друзі не здатні були до такого бізнесу
В моём круге не было культа денег. Когда у кого-то появлялся рубль или чуть больше, он искал собутыльника и на халяву угощал пивом/вином или покрепче. Мне несколько раз предлагали, но я отказывался. 300 раз была ситуация сидим никого не трогаем, к нам подходит малознакомый чел. (как правило старше нас) и говорит "пацаны выпить хотите?" Может это и был пресловутый коммунизм?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 12:43, всього редагувалось 2 разів.
d44 написав:А що повинен зробити новий президент, які рішення приняти. Всі тут пишуть ЗЕ геть, ганьба. А новий для чого, для яких рішень та дій?
Должен сотворить чудо, чтобы все стало хорошо и, что труднее, чтобы все удовлетворились тем, что стало хорошо. Если чуда не случится, через месяц новый президент станет вором и безарем. Так и живём - голосуем не за президентов, а за свои фантазии.
Ну, тут было предложение - Иисуса Христа. Он бы и совершил чудо. Жаль, правда , он вознёсся, придётся ждать второго Пришествия.
цікаво. цю логіку точно так же можна примінити і на 18-19 рр. тоді теж обирали свого "іісуса", але як виявилося "он пошел не туда" (с). чому не примінили цю ж логіку тоді? чи знову подвійні стандарти?