Додано: Нед 15 гру, 2024 12:34

Wirująświatła написав: А джинсы могли 2 месяца продаваться А джинсы могли 2 месяца продаваться

це залежить в того, де ви продаєте.я вже писав, що першій рік на пас.судні купував одяг для себе і міні.комбо.На другий рік у Лас-Пальмасі купив косметику десь на 50 дол, (набір -де 10 помад, 10 різних тіней), здав трошки в коміс в Одесі по 30р, потім по 28р, далі вже не брали.У мене залишилась коробка (10шт косметики) і я взяв її на всяк випадок до Мінську (це лютий 1989р), приніс до коміса-здав 2 набора- сказали 50р і гроші даємо на касі відразу, а запитали , чи є в мене ще. Я був з приятелем (він каже дві продав, зупинись).Люди з комісу пійшли за нами на вулицю (хрен знає що у них в голові), кажуть стійте-продайте нам.Ми пійшли в центр (там був такий "ринок" 2-3 жіночки з Польші продавала по 20р маленькі тіні(2шт в наборі), я показав одну свою коробочку-почалась штуханина, купували по 80р , потім крик "тікаймо, кгбісти" і всі побігли по кущам, добре що вмене були гроші(а якби впіймали-конфіскація, штраф, хлопнули візу?)тобто 80р у Мінську і 28р в Одесі (і то, треба 2 тижні чекати)мабуть ваші друзі не здатні були до такого бізнесу (я теж не здатний