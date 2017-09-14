Додано: Нед 15 гру, 2024 13:05

greenozon написав:



морозимся чи миримся? морозимся чи миримся?

не тягніть сюди цьго псевдоексперта Себастьяновича. якось витратив час, послухав його відео. людина намагається хайпово обісрати влади, відверто маніпулючи або взагалі не розуміючи, як влаштовані держфінанси. єдине, поки що незрозуміло, хто його фінансує.в цьому відео він теж повторює цю маячню - любить, як папуга повторювати в кожному випуску. а саме - Гетьманцев краде 10 ярдів дол на рік. він бере цифри оцінок ВТРАТ бюджету, гроші які бюджет недоотримує через різні схеми (лише оцінки, до того ж найбільші) - а потім називає це - Гетьманцев крадедруге - що НБУ купається в грошах. типу гроші, які вкладають в депосертифікати - ці кошти можна витратити на оборону. може дійсно не розуміє, що насправді це гроші вкладників, й держава може їх витратити, якщо конфіскує. вона й так потроху залучає ці кошти через банки, які постійно збільшують свій портфель ОВДП.чому не можна витрати ЗВР - це складніше, це й на форумі далеко не всі розуміють, що це кошти НБУ, а бюджет вже один раз їх витратив. якщо НБУ дозволить їх витрати ще раз - це буде просто пряма емісія з відповідними наслідками для курсу.тобто рівень невігласа, я під його відео неодноразово це пояснював, але завдання в іншому. в нього взагалі всі біди країни - Марченко, Пишний, Гетьманцев - оце уособлення зла. напевне всі 30 роківале при цьому він не бачить ЖОДНОЇ ознаки проблем в Раші. що ще можна казати? на форумі теж таке бачимо - в Україні суцільні проблеми, в Московії все добре. може дійсно якась російська консерва, яка ще маскується...