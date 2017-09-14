Дай Боже пам'яті, десь у 1986-1987 році трубопрокатний завод Карлаганка по бартеру отримав відеомагнітофони..., відеомагнітофон у той час мінявся на квартиру
видак и кож.куртка были 2 клинические истерии охватившие огромной кол-во молодых людей. Видеокамера (на плечо) стоила намного дороже, но никакого статуса владельцу не придавала, у соседа была, он снимал свадьбы, жил как церковная крыса в однушке с мебелью 60х годов и ламповым телеком. Ещё он был фотограф и вся квартира была как склад фотоувеличителей, бочков, ванночек, хим.реактивов с кислым запахом.
Торговал в 90 -тые китайскими , благодаря этому вероятно в старости буду жить не на пенсию .... В юности увлекался немного фотографией , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями, увлекательное занятие.
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 15 гру, 2024 12:55, всього редагувалось 1 раз.
С названиями административных единиц – государств, областей, районов, штатов, городов, сел и тому подобное в конструкциях со значением места в современном русском языке употребляется предлог "в": в Чехословакии, в Московской области, в Дмитровском районе, в Иллинойсе, в Торжке.
є певні виключення типу "на Кубі", але це стосується острівних країн.
можна погратися, що до 1991 не було держави Україна - але тепер вона є. а всі ці "на" - це лише одна зі спроб довести, що немає бути такої держави. бо без Україні Московія якось недороблено виглядає. Україна їм потрібна, але без українців...
Ой+ написав:В 90-91 рр. був "валютний туризм", коли відкривали візи в ту ж Югославію масово, тоді було можна на термін візи 5 діб поміняти 30$ вже комерційному 6 грн/$ (оце напевно "добові" у розумінні Дюрі-бачі),
Під добовими я мав на увазі саме добові. Ще раз перепитав схему: раз в місяць береш відрядження із роботи на 5 днів, там нараховували саме добові, десь 30 рублів, які міняли на 300 крон. А далі вже за ті крони можна було купити 60 дойчмарок чи 25$. Ще десь стільки ж власних рублів можна було поміняти, але курс був геть інший, десь вдвічі вищий.
якого держава давала відрядження на 5 днів, хтось вводить вас в оманму
бували офіційні відрядження на завод Ікарус (Угорщина), куди їхали "переймати досвід", по факту шорінг тур з заїздом на екскурсію на завод Ікаруса. Ось в цьому випадку платили добові, а не так як вам наплели, хочу в тур і 5 днів добових(кому ? за що?)
на 5 днів можна було взяти відпустку за свій рахунок (і ніяких добових ніхто не виплачував), обмін і купівля валюти -це власна ініціатива, і не було тієї валюти в ссср в такій кількості (навіть у валютчиків не було)
тому вивозили рублі контрабандно, ніяк інакше
в ЧМП з 1989р дозволили купували бу авто в Японії (ціна перших була 500 дол), дозіоляли привезти 1 авто на рило. у 1991купив в Кобе дизельну ісузу джемені 1986 за 600 дол, наш капітан мав звязки і купив 7 машин(1 авто за наш "культфонд", всі були "за", бо після Гонконгу судна планували повернути до Сінгапуру по 3 ро-ро йшли до Японії в на всіх не висточала важтажу, а мастер дзвонив оператору і пообіцяв йому авто привезти, той дав добро, пофіг що погрузка на 70% на три судна, а якби наз завернули, інші два загрузили під 100%). Згодом у креміналу України(і ссср) зявився попит на "дорогі" авто, типу Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol, Toyota Landcruiser 80 https://auto.ria.com/uk/auto_toyota_lan ... 86227.html
це вже був 1992-1994рр, морякам давали 4-5к доларів і вони купували такі авто (заявку вже робили з Одеси факсом на Маримоту, та інших, і авто вже чекало біля судна.
після 1994 заборонили регістрацію "ввезених японських праворульних авто" цю заборону пролобіровали ті, хто почав гоняти европейські бу авто з Німеччини, Бельгії, Нідерландов , інколи з Польші (бо самі поляки теж гоняли з Німеччини)
12 листопада 2023, 17:19 То , что сейчас вымаливают на коленях, еще год назад подоляки со своей ботофермной шпаной отвергали с порога. По какой причине эти подонки саботировали паритетное урегулирование, последовательно ухудшая позиции Украины, еще будет выяснено. доберутся до их детей, внуков, родственников со всех сторон
«Провокує Росію на подальшу ескалацію»: в Офісі президента відповіли на заяви про «часткове членство» України в НАТО 12 листопада 2023, 17:19 1499 Поділитися: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «дивні пропозиції» щодо врегулювання конфлікту в Україні провокують Росію на подальшу ескалацію. Так він відреагував на заяву колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена про можливе членство України в Альянсі без захоплених Росією територій.
Як сказано у повідомленні Подоляка у неділю, 12 листопада, подібні заяви заохочують Росію до агресивної війни, щоб «зламати» Україну.
Подоляк також вважає, що Росія не погодиться на будь-яке членство України в НАТО та не зупинить війну після «фіктивної» паузи, натомість — посилить свої позиції.
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Павло Клімкін під час івенту NV Формула успіху України (Фото: Скриншот з етеру NV на YouTube) Альтернативи вступу в НАТО для України немає — Клімкін «Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності… умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики? Тоді навіщо озвучувати ці дивовижні пропозиції, не пропонуючи жодних гарантій?» — написав Подоляк.
Він додав, що країна-агресор «абсолютно недоговороспроможна» та у будь-якому разі спробує реалізувати свою агресію. Повернення до стабільних глобальних правил гарантує лише значна військова та технологічна допомога Україні, додав радник глави Офісу президента.
Раніше Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україну можна було б прийняти до НАТО, але при цьому «не розширювати гарантії колективної самооборони» на територію, яка знаходиться під окупацією Росії, писало видання The Guardian 11 листопада. Таке «часткове членство», на його думку, попередило б Росію про те, що вона не може зупинити приєднання України до Альянсу.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 15 гру, 2024 13:06, всього редагувалось 1 раз.
не тягніть сюди цьго псевдоексперта Себастьяновича. якось витратив час, послухав його відео. людина намагається хайпово обісрати влади, відверто маніпулючи або взагалі не розуміючи, як влаштовані держфінанси. єдине, поки що незрозуміло, хто його фінансує.
в цьому відео він теж повторює цю маячню - любить, як папуга повторювати в кожному випуску. а саме - Гетьманцев краде 10 ярдів дол на рік. він бере цифри оцінок ВТРАТ бюджету, гроші які бюджет недоотримує через різні схеми (лише оцінки, до того ж найбільші) - а потім називає це - Гетьманцев краде
друге - що НБУ купається в грошах. типу гроші, які вкладають в депосертифікати - ці кошти можна витратити на оборону. може дійсно не розуміє, що насправді це гроші вкладників, й держава може їх витратити, якщо конфіскує. вона й так потроху залучає ці кошти через банки, які постійно збільшують свій портфель ОВДП.
чому не можна витрати ЗВР - це складніше, це й на форумі далеко не всі розуміють, що це кошти НБУ, а бюджет вже один раз їх витратив. якщо НБУ дозволить їх витрати ще раз - це буде просто пряма емісія з відповідними наслідками для курсу.
тобто рівень невігласа, я під його відео неодноразово це пояснював, але завдання в іншому. в нього взагалі всі біди країни - Марченко, Пишний, Гетьманцев - оце уособлення зла. напевне всі 30 років
але при цьому він не бачить ЖОДНОЇ ознаки проблем в Раші. що ще можна казати? на форумі теж таке бачимо - в Україні суцільні проблеми, в Московії все добре. може дійсно якась російська консерва, яка ще маскується...
С названиями административных единиц – государств, областей, районов, штатов, городов, сел и тому подобное в конструкциях со значением места в современном русском языке употребляется предлог "в": в Чехословакии, в Московской области, в Дмитровском районе, в Иллинойсе, в Торжке.
є певні виключення типу "на Кубі", але це стосується острівних країн.
можна погратися, що до 1991 не було держави Україна - але тепер вона є. а всі ці "на" - це лише одна зі спроб довести, що немає бути такої держави. бо без Україні Московія якось недороблено виглядає. Україна їм потрібна, але без українців...
вы читаете только то что вам нравится? там конкретно написано про Украину. почему НА и почему В. Ранее такого государства не было и исторически сложилось в их языке НА. менять в угоду нашему новому государству исторически сложившееся произношение они не хотят и относят к исключениям. если вам это не нравится - ну можете долбиться в гугл. интересно что вам ответят. мне что то подсказывает что гугл не просто так переводит на кацапский НА а на наш В.
та трактуйте як хочете. коли Україна - частина території - то можна "на". коли незалежна країна - "в". оце правило. все інше - це імперські викривлення. гадаєте, що в 2009 році було щось інакше? тому й така відповідь - як виключення, бла-бла-бла. є ще відповідь без імперських викрутасів, яка звучить - має бути "в", але історично склалося "на" - що неправильно, але так вживається як виключення.
чому вони почали вживати "в Донбассе"? той же імперіалізм. а взагалі не переймайтесь - переважна більшість руських якщо й читає, то написи на пляшках
Дюрі-бачі написав:Під добовими я мав на увазі саме добові. Ще раз перепитав схему: раз в місяць береш відрядження із роботи на 5 днів, там нараховували саме добові, десь 30 рублів, які міняли на 300 крон. А далі вже за ті крони можна було купити 60 дойчмарок чи 25$. Ще десь стільки ж власних рублів можна було поміняти, але курс був геть інший, десь вдвічі вищий.
Ну можливо, я вже 89-91 рр. виїздив з човникуванням і це було ефективно, хоча спортивна форма, а тоді ще активно займався, різко страждала. Тобто удар по здоров'ю був чималий. А вже з 92-гого краще виходило заробляти на Батьківщині. А от в золото чи щось реальніше ніж вклади в ощАд не всі готові були. В кінці 91-го черги стояли здати готівку в касу
Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему? Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати, В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку??