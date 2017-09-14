Бетон написав:В усіх цивілізованих країнах на першому місці людина, дитина, пенсіонер. В Україні на першому місці, мова, віра, вишиванка, майдан, президент, депутати, корупція, тцкашники. Який народ, так цінності, я вибачаюсь зараз
"Україна понад усе" - ваші очі бачили що купували 10 років тому
konstantin kirovograd написав:Нам говорят если Украина проиграет соссия нападёт на прибалтов или поляков которые члены НАТО.И одновременно нам говорят что если нас пригласят в НАТО это гарантии безопасности.
Слушне зауваження.
Справа мабуть в тому, що да - гарантія. Тільки не безпеки, а того, що тоді НАТО буде не допомагати, а прямо разом воювати проти агресора. Теоретично))
Але країни НАТО вже маякують, що за Україну воювати вони не бажають і не збираються. Лише допомагати.
Vadim_ написав:Торговал в 90 -тые китайскими , благодаря этому вероятно в старости буду жить не на пенсию ....
В юности увлекался немного фотографией(начало 80-тых) , фотоаппарат ФЕД ( он со стеклянными линзами) , чорно-белые плёнки Свема, фотоувеличитель, красная лампа , проявители, фиксажи, закрепители с глянцевателями, увлекательное занятие. Качество цветных(Коника ,Фуджи,Кодак их уже и забыли ) фотографий на Японских фотолабораториях конца 90-тых /начала 2000 оказалось намного выше, даже с мыльницы Коника с пластмассовыми линзами
Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему? Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати, В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку??
проблема с пониманием текста? разжёвываю. парни с девушками знакомились как угодно и где угодно. Хоть в парке на скамейке. Но девушки хотели парня с видаком. Как было девушке познакомиться с нужным парнем? подходить и говорить в лицо давай знакомиться? это было непринято и унизительно для обоих. Поэтому засылали гонцов. Ни одного случая не знаю чтобы знакомство состоялось "в лоб" по инициативе девушки. Ты наверное единственный случай.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 13:40, всього редагувалось 3 разів.
fox767676 написав:12 листопада 2023, 17:19 То , что сейчас вымаливают на коленях, еще год назад подоляки со своей ботофермной шпаной отвергали с порога. По какой причине эти подонки саботировали паритетное урегулирование, последовательно ухудшая позиции Украины, еще будет выяснено. доберутся до их детей, внуков, родственников со всех сторон
що за маячння?
ніколи не було "паритетное урегулирование". й за ці роки Україна понесла втрати, але Московія ще більше втратила.
щось твоя позиція взагалі не зрозуміла, окрім в Україні все погано...
prodigy написав:----------------------------------- Дюрі-бачі Мені дуже сумно, шо Палестинці змогли переконати світ зупинити жидів, а ми - не можемо. ----------------------------------- це що ? антисемітизм?
Іспа́нський со́ром
Это не антисемитизм. Это обычное для запада название. Идёт от польского Żyd, где после Богдана Хмельницкого сильно развился антисемитизм. Последняя вспышка - еврейские погромы 1945-46, после чего и так не очень многочисленные евреи, оставшиеся в живых после нацизма, в большинстве эмигрировали. После антисемитской кампании при Гомулке в конце 60-х уехали почти все оставшиеся. Хотя стоит отметить, что по количеств признанных Праведников мира Польша на первом месте. Дюрі-бачі просто употребил привычное там слово.
фокус-покус можете перевірити власноруч
провокація недоброзичливців, яле гугл чомусь обрав саме цю версію
Гугл, естественно, предлагает укр. Вики. А у нас почему-то пошла волна выбирать западенський вариант украинского языка (с польским акцентом).
fox767676 написав:12 листопада 2023, 17:19 То , что сейчас вымаливают на коленях, еще год назад подоляки со своей ботофермной шпаной отвергали с порога. По какой причине эти подонки саботировали паритетное урегулирование, последовательно ухудшая позиции Украины, еще будет выяснено. доберутся до их детей, внуков, родственников со всех сторон
що за маячння?
ніколи не було "паритетное урегулирование". й за ці роки Україна понесла втрати, але Московія ще більше втратила.
щось твоя позиція взагалі не зрозуміла, окрім в Україні все погано...
Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему? Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати, В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку??
проблема с пониманием текста? разжёвываю. парни с девушками знакомились как угодно и где угодно. Хоть в парке на скамейке. Но девушки хотели парня с видаком. Как было девушке познакомиться с нужным парнем? подходить и говорить в лицо давай знакомиться? это было непринято и унизительно для обоих. Поэтому засылали гонцов. Ни одного случая не знаю чтобы знакомство состоялось "в лоб" по инициативе девушки. Ты наверное единственный случай.
При союзе видака не имел, тем более именно пищущего вилеомагнитофона Акаи там или Панаса по цене тыщ 10 дерева лет 35 назад, но те мои друзья с "элитного массива" что родители кооператоры как то приобрели такую прелесть, и не ВМ12, не рассказывали про такие случаи, что дамы снимали состоятельных 15ти летних кавалеров. Хотя возможно те дамы что были корыстны в таком возрасте и не сильно нравились бы и им, и мне, и внешне, и в общении. Соски пту-шные с непобритыми короче были
fox767676 написав:12 листопада 2023, 17:19 То , что сейчас вымаливают на коленях, еще год назад подоляки со своей ботофермной шпаной отвергали с порога. По какой причине эти подонки саботировали паритетное урегулирование, последовательно ухудшая позиции Украины, еще будет выяснено. доберутся до их детей, внуков, родственников со всех сторон
що за маячння?
ніколи не було "паритетное урегулирование". й за ці роки Україна понесла втрати, але Московія ще більше втратила.
щось твоя позиція взагалі не зрозуміла, окрім в Україні все погано...
Шо именно?
втрати Московії - запаси зброї, як наслідок зростання втрат окупантів, як у них вдало палає багато що всередині країни. економіка в них теж вже працює лише на міноборони, а так проблем там вже чимало в економіці.