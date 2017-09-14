Додано: Нед 15 гру, 2024 13:52

Wirująświatła написав: Hotab написав: Wirująświatła



Как знакомились. Находили посредник





Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему?

Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати,

В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку?? Якийсь поодинокий випадок з досвіду свого життя виставляти як систему?Да, Віталя, тобі ще вдається дивувати,В парку Шевченка в Харкові підходили і знайомились. Або на дискотеках. Хто кого куди засилати , як на стрілку??

проблема с пониманием текста? разжёвываю. парни с девушками знакомились как угодно и где угодно. Хоть в парке на скамейке. Но девушки хотели парня с видаком. Как было девушке познакомиться с нужным парнем? подходить и говорить в лицо давай знакомиться? это было непринято и унизительно для обоих. Поэтому засылали гонцов. Ни одного случая не знаю чтобы знакомство состоялось "в лоб" по инициативе девушки. Ты наверное единственный случай. проблема с пониманием текста? разжёвываю. парни с девушками знакомились как угодно и где угодно. Хоть в парке на скамейке. Но девушки хотели парня с видаком. Как было девушке познакомиться с нужным парнем? подходить и говорить в лицо давай знакомиться? это было непринято и унизительно для обоих. Поэтому засылали гонцов. Ни одного случая не знаю чтобы знакомство состоялось "в лоб" по инициативе девушки. Ты наверное единственный случай.

При союзе видака не имел, тем более именно пищущего вилеомагнитофона Акаи там или Панаса по цене тыщ 10 дерева лет 35 назад, но те мои друзья с "элитного массива" что родители кооператоры как то приобрели такую прелесть, и не ВМ12, не рассказывали про такие случаи, что дамы снимали состоятельных 15ти летних кавалеров.Хотя возможно те дамы что были корыстны в таком возрасте и не сильно нравились бы и им, и мне, и внешне, и в общении.Соски пту-шные с непобритыми короче были