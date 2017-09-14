konstantin kirovograd написав:Нам говорят если Украина проиграет соссия нападёт на прибалтов или поляков которые члены НАТО.И одновременно нам говорят что если нас пригласят в НАТО это гарантии безопасности.
Это выдумка ФСБ , хотела бы напасть - напала бы ,но боится
барабашов написав:Хотя возможно те дамы что были корыстны в таком возрасте и не сильно нравились бы и им, и мне, и внешне, и в общении.
а как у вас дамы знакомились? вот нравится даме некий кавалер, её действия? Кавалер не бомж и женским вниманием не обделён. Не берем во внимание корысть, просто хочет познакомиться.
у нас была компания +/-10 человек. 50/50 девушки и парни. Моему другу нравилась самая красивая а красавцем он не был. Короче подруливал он к ней больше года, потом спустя лет 5 она призналась, что ждала внимания от другого парня, но не дождалась и приняла ухаживания моего друга.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 15 гру, 2024 14:07, всього редагувалось 2 разів.
ТЦК в Запорожье принудительно мобилизовали больного интеллектуально мужчину. Он является инвалидом 1-ой группы, но комиссия ВЛК признала его полностью здоровым и отправила на фронт. Родственники даже не знали, где он и что с ним, разыскивали как пропавшего без вести.
Дюрі-бачі написав:---------------------------------------- prodigy нищета наступила не из-за сгоревших сбережений ----------------------------------------- Та ну. В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було. Ще скажіть, що Ви тримали заощадження на книжці, як мій дід, а не поміняли на $, дойчмарки чи, в крайньому, випадку золоті прикраси, як всі нормальні люди.
Вы плохо знаете ситуацию сразу после развала СССР.
Я ту ситуацию хорошо помню Отлично даже Как вы преодолели 2 января 92года, когда "советская" "докторская" стала стоить в гос! магазинах вместо 9.50рэ/кг 99купонов/кило и поэтому лежала свободно, а ваша зарплата за январь и вклады с заначками на 10 соответсвенно никто не умножил? Остальные госцены подтянулись соответственно, базарные ещё весь 91й динамично галопировали и не были заточены под зарплату 500-600рэ у моих родителей, "Солому" сапоги папа помню перед путчем за 1800 купил и без примерки толком и потом пришлось продавать, жали. ПыСы.Нормальные люди у нас с Озёрки, те что "спекулировали", а точнее сами шапки,куртки и шубы изготовляли с 87года, стояли ночью в очереди под ювелирками чтоб купить хоть какой то хлам 583й,аммортизируя заработанное Доллары в свободной продаже без статьи появиоись только летом и курс был уже около 250ти вместо 90-100 даже на новый 92й год. Про курс 5 в 87м, 10 в 89м и 15-20 в 90м вы же наверно в курсе были хотя бы из "Огонька" и прочей не сильно партийно-зашоренной прессы?
Так это как раз комментарий к фразе Дюрі-бачі: "В кого були заощадження - в тих ніякої "ніщети" не було". Все "заощадження" сильно обесценились +, уже не помню подробностей, они были заморожены. Отсюда позже появилась "юлина тысяча". А доллары купить в 1990-92 году было тоже непросто. Обменок на каждом шагу ещё не было, да и вообще не было.